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В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов

В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов

Предприниматели в Вологодской области могут получить до 5 миллионов рублей на перепрофилирование точки продажи вейпов, сообщила пресс-служба губернатора... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:56+0300

2026-11-16T19:56+0300

2026-11-16T19:58+0300

бизнес

россия

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Предприниматели в Вологодской области могут получить до 5 миллионов рублей на перепрофилирование точки продажи вейпов, сообщила пресс-служба губернатора региона. "По поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова перепрофилирование таких объектов отнесли к приоритетным для выделения государственной поддержки", - говорится в сообщении. По словам Филимонова, региона имеет положительный опыт по перепрофилированию закрытых алкомаркетов и "наливаек" в точки общепита. "Подобную меру господдержки на льготных условиях предоставляем и на перепрофилирование закрытых точек продажи вейпов: выдаем до пяти миллионов рублей на три года под 7 процентов годовых на смену профиля работы и продолжения бизнеса в другом направлении деятельности, которое не вредит здоровью вологжан", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что с 1 марта 2027 года в регионе будет введен полный запрет на продажу вейпов. Сообщается, что Вологодская область первой в стране ликвидировала все точки продажи вейпов. Все 316 точек прекратили продажу вейпов еще до передачи регионам полномочий по регулированию этого рынка и исключительно в рамках действующего законодательства.

вологодская область

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бизнес, россия, вологодская область