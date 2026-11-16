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В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов - 16.11.2026, ПРАЙМ
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В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов
В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов
Предприниматели в Вологодской области могут получить до 5 миллионов рублей на перепрофилирование точки продажи вейпов, сообщила пресс-служба губернатора... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:56+0300
2026-11-16T19:58+0300
бизнес
россия
вологодская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875259737.jpg?1794848339
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Предприниматели в Вологодской области могут получить до 5 миллионов рублей на перепрофилирование точки продажи вейпов, сообщила пресс-служба губернатора региона. "По поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова перепрофилирование таких объектов отнесли к приоритетным для выделения государственной поддержки", - говорится в сообщении. По словам Филимонова, региона имеет положительный опыт по перепрофилированию закрытых алкомаркетов и "наливаек" в точки общепита. "Подобную меру господдержки на льготных условиях предоставляем и на перепрофилирование закрытых точек продажи вейпов: выдаем до пяти миллионов рублей на три года под 7 процентов годовых на смену профиля работы и продолжения бизнеса в другом направлении деятельности, которое не вредит здоровью вологжан", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что с 1 марта 2027 года в регионе будет введен полный запрет на продажу вейпов. Сообщается, что Вологодская область первой в стране ликвидировала все точки продажи вейпов. Все 316 точек прекратили продажу вейпов еще до передачи регионам полномочий по регулированию этого рынка и исключительно в рамках действующего законодательства.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, вологодская область
Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область
19:56 16.11.2026 (обновлено: 19:58 16.11.2026)
 

В Вологодской области выделят деньги на перепрофилирование точек продажи вейпов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Предприниматели в Вологодской области могут получить до 5 миллионов рублей на перепрофилирование точки продажи вейпов, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"По поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова перепрофилирование таких объектов отнесли к приоритетным для выделения государственной поддержки", - говорится в сообщении.
По словам Филимонова, региона имеет положительный опыт по перепрофилированию закрытых алкомаркетов и "наливаек" в точки общепита.
"Подобную меру господдержки на льготных условиях предоставляем и на перепрофилирование закрытых точек продажи вейпов: выдаем до пяти миллионов рублей на три года под 7 процентов годовых на смену профиля работы и продолжения бизнеса в другом направлении деятельности, которое не вредит здоровью вологжан", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что с 1 марта 2027 года в регионе будет введен полный запрет на продажу вейпов.
Сообщается, что Вологодская область первой в стране ликвидировала все точки продажи вейпов. Все 316 точек прекратили продажу вейпов еще до передачи регионам полномочий по регулированию этого рынка и исключительно в рамках действующего законодательства.
 
БизнесРОССИЯВологодская область
 
 
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