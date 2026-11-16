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Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 8% - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 8%
Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 8% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 8%
Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за 10 месяцев текущего года выросла на 8% и оставила 7,9 тысячи рублей, сообщает Национальная страховая... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:30+0300
2026-11-16T17:31+0300
россия
финансы
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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за 10 месяцев текущего года выросла на 8% и оставила 7,9 тысячи рублей, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС). "За 10 месяцев 2026 года средняя общая премия по полисам ОСАГО составила 4,9 тысячи рублей, по годовым - 7,9 тысячи рублей, по коротким - 220 рублей", - говорится в сообщении. За тот же период 2025 года общая средняя премия по ОСАГО составляла 6,3 тысячи рублей, по годовым полисам - 7,3 тысячи рублей, по коротким - 224 рубля. Всего за январь-октябрь текущего года было заключено 59,7 миллиона полисов ОСАГО на общую сумму 295 миллиарда рублей страховых премий. Годом ранее за тот же период было заключено всего 43,1 миллиона полисов на 270,8 миллиарда рублей. При этом количество годовых полисов сократилось с 37 миллионов до 36,7 миллиона полисов при одновременном увеличении общей премии с 269,5 миллиарда до 290 миллиардов рублей. Прирост количества полисов был обеспечен краткосрочным страхованием. На долю коротких полисов в общем количестве полисов ОСАГО приходится 38,4%: за 10 месяцев было заключено 22,9 миллиона коротких полисов на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. Годом ранее на долю коротких полисов приходилось 14,1% от общего количества полисов ОСАГО: было заключено 6,1 миллиона коротких полисов на 1,4 миллиарда рублей. При этом 99,52% коротких полисов приходится на такси.
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россия, финансы
РОССИЯ, Финансы
17:30 16.11.2026 (обновлено: 17:31 16.11.2026)
 

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России выросла на 8%

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО в России за 10 месяцев текущего года выросла на 8% и оставила 7,9 тысячи рублей, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС).
"За 10 месяцев 2026 года средняя общая премия по полисам ОСАГО составила 4,9 тысячи рублей, по годовым - 7,9 тысячи рублей, по коротким - 220 рублей", - говорится в сообщении.
За тот же период 2025 года общая средняя премия по ОСАГО составляла 6,3 тысячи рублей, по годовым полисам - 7,3 тысячи рублей, по коротким - 224 рубля.
Всего за январь-октябрь текущего года было заключено 59,7 миллиона полисов ОСАГО на общую сумму 295 миллиарда рублей страховых премий. Годом ранее за тот же период было заключено всего 43,1 миллиона полисов на 270,8 миллиарда рублей.
При этом количество годовых полисов сократилось с 37 миллионов до 36,7 миллиона полисов при одновременном увеличении общей премии с 269,5 миллиарда до 290 миллиардов рублей.
Прирост количества полисов был обеспечен краткосрочным страхованием. На долю коротких полисов в общем количестве полисов ОСАГО приходится 38,4%: за 10 месяцев было заключено 22,9 миллиона коротких полисов на общую сумму 5,1 миллиарда рублей.
Годом ранее на долю коротких полисов приходилось 14,1% от общего количества полисов ОСАГО: было заключено 6,1 миллиона коротких полисов на 1,4 миллиарда рублей.
При этом 99,52% коротких полисов приходится на такси.
 
РОССИЯФинансы
 
 
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