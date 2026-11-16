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Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза

Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза - 16.11.2026, ПРАЙМ

Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза

Продажи коллагена в России за девять месяцев 2026 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,49 миллиона упаковок,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:27+0300

2026-11-16T08:27+0300

2026-11-16T08:27+0300

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москва

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Продажи коллагена в России за девять месяцев 2026 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,49 миллиона упаковок, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Коллаген показал быстрый рост - 3,49 миллиона упаковок - прибавив 68,6% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена упаковки снизилась с примерно 1798 рублей в 2025 году до 1405 рублей в 2026-м" - сказали там. По данным компании, лидером по продажам коллагена стала Москва - 1653 упаковки на 10 тысяч человек. За ней с отставанием более чем в четыре раза следует Томская область (380 упаковок). В топ-5 также вошли Новосибирская область (185), Удмуртская Республика (181) и Калужская область (177).

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