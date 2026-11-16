Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/prodazhi-875227508.html
Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза
Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза - 16.11.2026, ПРАЙМ
Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза
Продажи коллагена в России за девять месяцев 2026 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,49 миллиона упаковок,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:27+0300
2026-11-16T08:27+0300
бизнес
москва
калужская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875227508.jpg?1794806831
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Продажи коллагена в России за девять месяцев 2026 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,49 миллиона упаковок, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "Коллаген показал быстрый рост - 3,49 миллиона упаковок - прибавив 68,6% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена упаковки снизилась с примерно 1798 рублей в 2025 году до 1405 рублей в 2026-м" - сказали там. По данным компании, лидером по продажам коллагена стала Москва - 1653 упаковки на 10 тысяч человек. За ней с отставанием более чем в четыре раза следует Томская область (380 упаковок). В топ-5 также вошли Новосибирская область (185), Удмуртская Республика (181) и Калужская область (177).
москва
калужская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, калужская область
Бизнес, МОСКВА, Калужская область
08:27 16.11.2026
 
Продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза

ЦРПТ: продажи коллагена в России за девять месяцев выросли в 1,7 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Продажи коллагена в России за девять месяцев 2026 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,49 миллиона упаковок, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"Коллаген показал быстрый рост - 3,49 миллиона упаковок - прибавив 68,6% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя цена упаковки снизилась с примерно 1798 рублей в 2025 году до 1405 рублей в 2026-м" - сказали там.
По данным компании, лидером по продажам коллагена стала Москва - 1653 упаковки на 10 тысяч человек. За ней с отставанием более чем в четыре раза следует Томская область (380 упаковок). В топ-5 также вошли Новосибирская область (185), Удмуртская Республика (181) и Калужская область (177).
 
БизнесМОСКВАКалужская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала