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Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26%
Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26%
Производство промышленных роботов в Китае за первые десять месяцев выросло на 26% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T06:08+0300
2026-11-16T06:08+0300
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промышленность
бизнес
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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Производство промышленных роботов в Китае за первые десять месяцев выросло на 26% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"Выпуск промышленных роботов (за январь-октябрь - ред.) увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в январе-октябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 85,9%, литий-ионных аккумуляторов на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов. В сентябре в Пекине начал работу "детский сад" для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.
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промышленность, бизнес, китай, кнр, шанхай
Промышленность, Бизнес, КИТАЙ, КНР, Шанхай
Производство промышленных роботов в Китае выросло на 26%
Госстат: выпуск промышленных роботов в Китае за десять месяцев вырос на 26%
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Производство промышленных роботов в Китае за первые десять месяцев выросло на 26% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"Выпуск промышленных роботов (за январь-октябрь - ред.) увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в январе-октябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 85,9%, литий-ионных аккумуляторов на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов. В сентябре в Пекине начал работу "детский сад" для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.