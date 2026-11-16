Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/proizvodstvo-875226866.html
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%
Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:24+0300
2026-11-16T08:24+0300
промышленность
мировая экономика
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226866.jpg?1794806648
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. В том числе производство в добывающей промышленности увеличилось на 1,9% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%. Отдельно в октябре совокупное производство крупных предприятий увеличилось на 4,8% в годовом выражении, что на 0,21 процентного пункта выше темпа роста в сентябре. Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов). Совокупное производство на крупных промышленных предприятиях в Китае по итогам прошлого года выросло на 5,9%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, китай
Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ
08:24 16.11.2026
 
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%

Госстат: совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае выросло на 5,3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
В том числе производство в добывающей промышленности увеличилось на 1,9% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
Отдельно в октябре совокупное производство крупных предприятий увеличилось на 4,8% в годовом выражении, что на 0,21 процентного пункта выше темпа роста в сентябре.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Совокупное производство на крупных промышленных предприятиях в Китае по итогам прошлого года выросло на 5,9%.
 
ПромышленностьМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала