https://1prime.ru/20261116/proizvodstvo-875226866.html
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%
Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:24+0300
2026-11-16T08:24+0300
2026-11-16T08:24+0300
промышленность
мировая экономика
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226866.jpg?1794806648
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
В том числе производство в добывающей промышленности увеличилось на 1,9% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
Отдельно в октябре совокупное производство крупных предприятий увеличилось на 4,8% в годовом выражении, что на 0,21 процентного пункта выше темпа роста в сентябре.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Совокупное производство на крупных промышленных предприятиях в Китае по итогам прошлого года выросло на 5,9%.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, мировая экономика, китай
Промышленность, Мировая экономика, КИТАЙ
Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%
Госстат: совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае выросло на 5,3%
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
В том числе производство в добывающей промышленности увеличилось на 1,9% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
Отдельно в октябре совокупное производство крупных предприятий увеличилось на 4,8% в годовом выражении, что на 0,21 процентного пункта выше темпа роста в сентябре.
Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов).
Совокупное производство на крупных промышленных предприятиях в Китае по итогам прошлого года выросло на 5,9%.