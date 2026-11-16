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Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%

Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Промышленное производство в Китае за 10 месяцев выросло на 5,3%

Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:24+0300

2026-11-16T08:24+0300

2026-11-16T08:24+0300

промышленность

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совокупное производство крупных промышленных предприятий в Китае за январь-октябрь выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. В том числе производство в добывающей промышленности увеличилось на 1,9% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 5,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%. Отдельно в октябре совокупное производство крупных предприятий увеличилось на 4,8% в годовом выражении, что на 0,21 процентного пункта выше темпа роста в сентябре. Данные государственного статистического бюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от 20 миллионов юаней (около 2,9 миллиона долларов). Совокупное производство на крупных промышленных предприятиях в Китае по итогам прошлого года выросло на 5,9%.

китай

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промышленность, мировая экономика, китай