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Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу

Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу - 16.11.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу

Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,4% к августу, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T08:17+0300

2026-11-16T08:17+0300

2026-11-16T08:17+0300

рынок

промышленность

евростат

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,4% к августу, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 16 ноября, в 13.00 мск.

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рынок, промышленность, евростат