https://1prime.ru/20261116/promproizvodstvo-875226528.html
Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу
Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу - 16.11.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу
Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,4% к августу, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:17+0300
2026-11-16T08:17+0300
2026-11-16T08:17+0300
рынок
промышленность
евростат
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,4% к августу, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 16 ноября, в 13.00 мск.
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рынок, промышленность, евростат
Рынок, Промышленность, Евростат
Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу
Trading Economics: промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,4% к августу