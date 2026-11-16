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Члены АТЭС просят о встречах с Путиным на саммите в Китае
Члены АТЭС просят о встречах с Путиным на саммите в Китае - 16.11.2026, ПРАЙМ
Члены АТЭС просят о встречах с Путиным на саммите в Китае
Члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях грядущего саммита в Китае, сообщил в интервью РИА Новости посол | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:25+0300
2026-11-16T08:25+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях грядущего саммита в Китае, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Участие в нем примет президент России. Как отметил Бердыев, двусторонние контакты с российским лидером всегда вызывают живой интерес. "Не буду преждевременно раскрывать карты, делать анонсы. Отмечу только, что такие запросы имеются и продолжают поступать, в частности, от стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.)", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, какие запросы на встречи на высшем уровне уже получила Россия. Он подчеркнул, что на общение с Россией есть особый спрос, поскольку страна укрепляет позиции в мире и выступает одной из опор международного порядка.
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мировая экономика, россия, китай, владимир путин, атэс, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС, МИД РФ
Члены АТЭС просят о встречах с Путиным на саммите в Китае
МИД России: члены АТЭС просят о встречах с Путиным на саммите в Китае
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях грядущего саммита в Китае, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Участие в нем примет президент России. Как отметил Бердыев, двусторонние контакты с российским лидером всегда вызывают живой интерес.
"Не буду преждевременно раскрывать карты, делать анонсы. Отмечу только, что такие запросы имеются и продолжают поступать, в частности, от стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.)", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, какие запросы на встречи на высшем уровне уже получила Россия.
Он подчеркнул, что на общение с Россией есть особый спрос, поскольку страна укрепляет позиции в мире и выступает одной из опор международного порядка.