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Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне
Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне - 16.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне
МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:10+0300
2026-11-16T10:10+0300
мировая экономика
китай
сша
си цзиньпин
владимир путин
дональд трамп
мид
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне. "Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
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мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, мид
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД
10:10 16.11.2026
 
Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне

МИД КНР подтвердил, что Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным и Трампом 19 ноября

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне.
"Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАСи ЦзиньпинВладимир ПутинДональд ТрампМИД
 
 
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