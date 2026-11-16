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Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне

Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне - 16.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин 19 ноября встретится с Путиным и Трампом в Шэньчжэне

МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T10:10+0300

2026-11-16T10:10+0300

2026-11-16T10:10+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 19 ноября в городе Шэньчжэне. "Представитель МИД заявляет: 19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит КНР-России-США с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что саммит лидеров России, Китая и США пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

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мировая экономика, китай, сша, си цзиньпин, владимир путин, дональд трамп, мид