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На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения
На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения - 16.11.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения
Специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме, сообщил Минтранс РФ. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:34+0300
2026-11-16T19:34+0300
2026-11-16T19:34+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в понедельник вечером вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту, закрытому 16 ноября из-за атаки БПЛА.
"Специалисты продолжают восстановительные работы с целью дальнейшего открытия движения в полном объеме", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в понедельник вечером вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту, закрытому 16 ноября из-за атаки БПЛА.
"Специалисты продолжают восстановительные работы с целью дальнейшего открытия движения в полном объеме", - говорится в сообщении.