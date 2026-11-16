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На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения

На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения - 16.11.2026, ПРАЙМ

На Крымском мосту продолжают работы для открытия движения

Специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме, сообщил Минтранс РФ. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:34+0300

2026-11-16T19:34+0300

2026-11-16T19:34+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Специалисты продолжают работы на Крымском мосту с целью открытия движения автотранспорта в полном объеме, сообщил Минтранс РФ. Ранее в понедельник вечером вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об открытии реверсивного движения по Крымскому мосту, закрытому 16 ноября из-за атаки БПЛА. "Специалисты продолжают восстановительные работы с целью дальнейшего открытия движения в полном объеме", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, марат хуснуллин