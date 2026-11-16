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Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей
Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей
Средний размер пенсий работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах страны, следует из данных статистики, с которыми... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T02:47+0300
2026-11-16T02:47+0300
2026-11-16T08:29+0300
россия
республика коми
якутия
камчатка
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсий работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах страны, следует из данных статистики, с которыми ознакомились РИА Новости. Согласно статистике, в Республике Коми работающие пенсионеры получали 30,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе - 36,2 тысячи, в Мурманской области - 31,2 тысячи, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33,6 тысячи, в Ямало-Ненецком АО - 32,8 тысячи, в Якутии - 32,1 тысячи, на Камчатке - 34,3 тысячи, в Магаданской области - 35,1 тысячи, на Сахалине - 30,9 тысячи, а на Чукотке - 39,7 тысячи рублей. В целом по стране средний размер пенсии составил 25 481 рубль, а среди работающих пенсионеров - 24 046 рублей. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.
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россия, республика коми, якутия, камчатка
РОССИЯ, республика Коми, ЯКУТИЯ, КАМЧАТКА
Названы регионы, где средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей
Средний размер пенсий работающих россиян превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсий работающих россиян на 1 октября 2026 года превысил 30 тысяч рублей в 10 регионах страны, следует из данных статистики, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно статистике, в Республике Коми работающие пенсионеры получали 30,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе - 36,2 тысячи, в Мурманской области - 31,2 тысячи, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33,6 тысячи, в Ямало-Ненецком АО - 32,8 тысячи, в Якутии - 32,1 тысячи, на Камчатке - 34,3 тысячи, в Магаданской области - 35,1 тысячи, на Сахалине - 30,9 тысячи, а на Чукотке - 39,7 тысячи рублей.
В целом по стране средний размер пенсии составил 25 481 рубль, а среди работающих пенсионеров - 24 046 рублей. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.