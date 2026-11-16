https://1prime.ru/20261116/renault-875261981.html
Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters
Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters - 16.11.2026, ПРАЙМ
Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters
Французская автомобилестроительная группа Renault планирует к 2028 году нанять 2 тысячи сотрудников на свои предприятия во Франции на фоне роста спроса на... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:23+0300
2026-11-16T21:23+0300
2026-11-16T21:25+0300
бизнес
франция
сша
израиль
renault
renault-nissan-mitsubishi
renault duster
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875261981.jpg?1794853515
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault планирует к 2028 году нанять 2 тысячи сотрудников на свои предприятия во Франции на фоне роста спроса на электромобили, одновременно сократив до тысячи административных и других офисных должностей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Renault Group планирует нанять 2000 сотрудников на своих французских заводах к 2028 году для удовлетворения спроса на электромобили, одновременно сократив до 1000 рабочих мест для офисных работников за счет добровольного увольнения", - передает агентство. По словам промышленного директора компании Тьерри Шарве (Thierry Charvet), из 2 тысяч новых сотрудников 1650 будут непосредственно работать на заводах, еще 250 займут должности, связанные с обеспечением производства, а оставшиеся 100 мест предназначены для молодых выпускников. Сокращения же затронут производственные подразделения компании по всей Франции, включая контроль качества и управление цепочками поставок, но не коснутся работников сборочных линий, пишет Рейтер. Всего в производственной деятельности Renault прямо или косвенно задействованы 17,5 тысячи человек. Отмечается, что реорганизация проходит на фоне роста европейских продаж электромобилей, вызванного резким подорожанием бензина после начала ударов США и Израиля по Ирану. Как сообщает Шарве, спрос на электрические модели Renault остается высоким, однако компания готовится к усилению конкуренции с китайскими производителями. Планы пока требуют согласования с профсоюзами, переговоры с которыми только начались, передает агентство. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.
франция
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, франция, сша, израиль, renault, renault-nissan-mitsubishi, renault duster
Бизнес, ФРАНЦИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, Renault, Renault-Nissan-Mitsubishi, Renault Duster
Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters
Рейтер: Renault наймет 2 тысячи работников к 2028 году из-за роста спроса на электромобили
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault планирует к 2028 году нанять 2 тысячи сотрудников на свои предприятия во Франции на фоне роста спроса на электромобили, одновременно сократив до тысячи административных и других офисных должностей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Renault Group планирует нанять 2000 сотрудников на своих французских заводах к 2028 году для удовлетворения спроса на электромобили, одновременно сократив до 1000 рабочих мест для офисных работников за счет добровольного увольнения", - передает агентство.
По словам промышленного директора компании Тьерри Шарве (Thierry Charvet), из 2 тысяч новых сотрудников 1650 будут непосредственно работать на заводах, еще 250 займут должности, связанные с обеспечением производства, а оставшиеся 100 мест предназначены для молодых выпускников.
Сокращения же затронут производственные подразделения компании по всей Франции, включая контроль качества и управление цепочками поставок, но не коснутся работников сборочных линий, пишет Рейтер. Всего в производственной деятельности Renault прямо или косвенно задействованы 17,5 тысячи человек.
Отмечается, что реорганизация проходит на фоне роста европейских продаж электромобилей, вызванного резким подорожанием бензина после начала ударов США и Израиля по Ирану. Как сообщает Шарве, спрос на электрические модели Renault остается высоким, однако компания готовится к усилению конкуренции с китайскими производителями.
Планы пока требуют согласования с профсоюзами, переговоры с которыми только начались, передает агентство.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.