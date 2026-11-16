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Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters

Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters - 16.11.2026, ПРАЙМ

Renault наймет две тысячи работников к 2028 году, пишет Reuters

Французская автомобилестроительная группа Renault планирует к 2028 году нанять 2 тысячи сотрудников на свои предприятия во Франции на фоне роста спроса на... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T21:23+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault планирует к 2028 году нанять 2 тысячи сотрудников на свои предприятия во Франции на фоне роста спроса на электромобили, одновременно сократив до тысячи административных и других офисных должностей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. "Renault Group планирует нанять 2000 сотрудников на своих французских заводах к 2028 году для удовлетворения спроса на электромобили, одновременно сократив до 1000 рабочих мест для офисных работников за счет добровольного увольнения", - передает агентство. По словам промышленного директора компании Тьерри Шарве (Thierry Charvet), из 2 тысяч новых сотрудников 1650 будут непосредственно работать на заводах, еще 250 займут должности, связанные с обеспечением производства, а оставшиеся 100 мест предназначены для молодых выпускников. Сокращения же затронут производственные подразделения компании по всей Франции, включая контроль качества и управление цепочками поставок, но не коснутся работников сборочных линий, пишет Рейтер. Всего в производственной деятельности Renault прямо или косвенно задействованы 17,5 тысячи человек. Отмечается, что реорганизация проходит на фоне роста европейских продаж электромобилей, вызванного резким подорожанием бензина после начала ударов США и Израиля по Ирану. Как сообщает Шарве, спрос на электрические модели Renault остается высоким, однако компания готовится к усилению конкуренции с китайскими производителями. Планы пока требуют согласования с профсоюзами, переговоры с которыми только начались, передает агентство. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании составляет более чем 100 тысяч сотрудников.

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бизнес, франция, сша, израиль, renault, renault-nissan-mitsubishi, renault duster