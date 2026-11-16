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Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России

Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России - 16.11.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России

Порядка 10 миллионов туристов посетят горнолыжные курорты России в текущий туристический сезон, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:23+0300

2026-11-16T20:23+0300

2026-11-16T20:23+0300

туризм

бизнес

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максим решетников

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Порядка 10 миллионов туристов посетят горнолыжные курорты России в текущий туристический сезон, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Ну и по этому году я рассчитываю, что мы дотянем по плану 10 миллионов туристов, а это очень значимая цифра. У нас всего 90 миллионов туристов в год. Мы считаем, что почти 10% - это горнолыжные", - сказал он, выступая на церемонии награждения национальной премии "Горы России". По его словам, за последние годы горнолыжная жизнь совершила "серьезный рывок" и российские курорты перестали быть просто склонами. "Это современные круглогодичные комплексы с гостиницами, ресторанами, активностями, развлечениями, ну и конечно самой сложной технологической инфраструктурой", - отметил Решетников. Так, в настоящее время в России более 400 больших и малых горнолыжных курортов в 65 регионах и они развиваются, в том числе, благодаря программам поддержки. Министр подчеркнул, что горнолыжные курорты являются крупными, капиталоемкими, а также технологически сложными проектами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, максим решетников