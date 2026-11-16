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Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России
Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России - 16.11.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России
Порядка 10 миллионов туристов посетят горнолыжные курорты России в текущий туристический сезон, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:23+0300
2026-11-16T20:23+0300
туризм
бизнес
россия
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875260536.jpg?1794849796
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Порядка 10 миллионов туристов посетят горнолыжные курорты России в текущий туристический сезон, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Ну и по этому году я рассчитываю, что мы дотянем по плану 10 миллионов туристов, а это очень значимая цифра. У нас всего 90 миллионов туристов в год. Мы считаем, что почти 10% - это горнолыжные", - сказал он, выступая на церемонии награждения национальной премии "Горы России". По его словам, за последние годы горнолыжная жизнь совершила "серьезный рывок" и российские курорты перестали быть просто склонами. "Это современные круглогодичные комплексы с гостиницами, ресторанами, активностями, развлечениями, ну и конечно самой сложной технологической инфраструктурой", - отметил Решетников. Так, в настоящее время в России более 400 больших и малых горнолыжных курортов в 65 регионах и они развиваются, в том числе, благодаря программам поддержки. Министр подчеркнул, что горнолыжные курорты являются крупными, капиталоемкими, а также технологически сложными проектами.
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туризм, бизнес, россия, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
20:23 16.11.2026
 

Решетников рассказал, сколько туристов посетят горнолыжные курорты России

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Порядка 10 миллионов туристов посетят горнолыжные курорты России в текущий туристический сезон, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Ну и по этому году я рассчитываю, что мы дотянем по плану 10 миллионов туристов, а это очень значимая цифра. У нас всего 90 миллионов туристов в год. Мы считаем, что почти 10% - это горнолыжные", - сказал он, выступая на церемонии награждения национальной премии "Горы России".
По его словам, за последние годы горнолыжная жизнь совершила "серьезный рывок" и российские курорты перестали быть просто склонами. "Это современные круглогодичные комплексы с гостиницами, ресторанами, активностями, развлечениями, ну и конечно самой сложной технологической инфраструктурой", - отметил Решетников.
Так, в настоящее время в России более 400 больших и малых горнолыжных курортов в 65 регионах и они развиваются, в том числе, благодаря программам поддержки.
Министр подчеркнул, что горнолыжные курорты являются крупными, капиталоемкими, а также технологически сложными проектами.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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