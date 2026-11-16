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Ярмарка "Сделано в России" пройдет на "Золотой осени" во Вьетнаме в 2027 году

Ярмарка "Сделано в России" пройдет на "Золотой осени" во Вьетнаме в 2027 году - 16.11.2026, ПРАЙМ

Ярмарка "Сделано в России" пройдет на "Золотой осени" во Вьетнаме в 2027 году

Российский экспортный центр (РЭЦ) в октябре следующего года проведет на полях выставки "Золотая осень" во Вьетнаме фестиваль-ярмарку "Сделано в России",... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:47+0300

2026-11-16T19:47+0300

2026-11-16T19:48+0300

россия

бизнес

вьетнам

валентина матвиенко

рэц

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский экспортный центр (РЭЦ) в октябре следующего года проведет на полях выставки "Золотая осень" во Вьетнаме фестиваль-ярмарку "Сделано в России", рассказала в интервью РИА Новости глава РЭЦ Вероника Никишина. На минувшей неделе глава РЭЦ посетила Вьетнам в составе делегации, которую возглавила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. "Самым главным достижением визита явилось то, что в ходе встречи Валентины Ивановны Матвиенко с премьер-министром Вьетнама он поддержал наше предложение провести в октябре следующего года на полях очень крупной выставки "Золотая осень" в Ханое наш фестиваль-ярмарку "Сделано в России", - сказала Никишина. Она напомнила, что фестиваль-ярмарка "Сделано в России" является флагманским инструментом для популяризации российской продукции и позволяет познакомить с ней как конечного потребителя, так и представителей бизнеса. Никишина добавила, что у России с Вьетнамом достаточно динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество по тем товарам, которые обычно используются в дальнейшем производственном процессе - либо комплектующие, либо сырье, либо оборудование. При этом российская потребительская продукция (пищевая и фармацевтическая) на вьетнамском рынке представлена достаточно слабо. "И этот пробел мы последние годы начинаем очень активно устранять. Мы формируем там инфраструктуру для того, чтобы вот на полках супермаркетов во Вьетнаме была представлена российская продукция, чтобы это была как минимум полка "Сделано в России", как максимум - магазины "Сделано в России". Мы входим в интернет-среду, потому что онлайн-торговля во Вьетнаме очень активно развита, нам для этого нужны партнеры", - подчеркнула глава РЭЦ. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, бизнес, вьетнам, валентина матвиенко, рэц