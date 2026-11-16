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Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, сообщил Ушаков - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, сообщил Ушаков
Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, сообщил Ушаков - 16.11.2026, ПРАЙМ
Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, сообщил Ушаков
Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, который остается главным внешнеторговым партнером РФ, сообщил помощник президента по... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:21+0300
2026-11-16T17:21+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, который остается главным внешнеторговым партнером РФ, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков "Китай занимает первое место среди наших внешнеторговых партнеров, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР - после США, Японии, Республики Корея и Вьетнама, не считая Гонконга и Тайваня", - сообщил Ушаков журналистам. Он напомнил, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг рекорда в 244,9 миллиардов долларов. "Хотя по итогам 2025 года он несколько снизился (до 238,6 миллиардов), уверенный рост в текущем году, как ожидается, обеспечит достижение новых рекордных показателей", - отметил помощник президента. В настоящий момент в портфеле инвестиционной межправительственной комиссии свыше 90 совместных проектов на сумму более 240 миллиардов долларов, а приоритетом двустороннего практического сотрудничества является энергетика, добавил Ушаков. Высокими темпами развивается промышленная кооперация, в том числе по локализации производства китайских автомобилей в России. Страны также взаимодействуют в области судостроения и авиастроения. Тесная кооперация налажена в сфере высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта и мирного космоса. Важное место в двусторонней торговле занимают взаимные закупки сельскохозяйственной продукции, идет работа над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок. Растут грузоперевозки между странами, в том числе осуществляемые автомобильным и железнодорожным транспортом. Осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути. Гуманитарные связи России и Китая также развиваются. В России проходят обучение свыше 60 тысяч китайских студентов, а в КНР - более 20 тысяч россиян.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Юрий Ушаков
17:21 16.11.2026
 

Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, сообщил Ушаков

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия вышла на пятое место среди торговых контрагентов Китая, который остается главным внешнеторговым партнером РФ, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков
"Китай занимает первое место среди наших внешнеторговых партнеров, а Россия - пятое место среди торговых контрагентов КНР - после США, Японии, Республики Корея и Вьетнама, не считая Гонконга и Тайваня", - сообщил Ушаков журналистам.
Он напомнил, что в 2024 году взаимный товарооборот двух стран вырос на 7,5% и достиг рекорда в 244,9 миллиардов долларов.
"Хотя по итогам 2025 года он несколько снизился (до 238,6 миллиардов), уверенный рост в текущем году, как ожидается, обеспечит достижение новых рекордных показателей", - отметил помощник президента.
В настоящий момент в портфеле инвестиционной межправительственной комиссии свыше 90 совместных проектов на сумму более 240 миллиардов долларов, а приоритетом двустороннего практического сотрудничества является энергетика, добавил Ушаков.
Высокими темпами развивается промышленная кооперация, в том числе по локализации производства китайских автомобилей в России. Страны также взаимодействуют в области судостроения и авиастроения. Тесная кооперация налажена в сфере высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта и мирного космоса.
Важное место в двусторонней торговле занимают взаимные закупки сельскохозяйственной продукции, идет работа над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок.
Растут грузоперевозки между странами, в том числе осуществляемые автомобильным и железнодорожным транспортом. Осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути.
Гуманитарные связи России и Китая также развиваются. В России проходят обучение свыше 60 тысяч китайских студентов, а в КНР - более 20 тысяч россиян.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРСШАЮрий Ушаков
 
 
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