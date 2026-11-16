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Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол
Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол - 16.11.2026, ПРАЙМ
Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол
Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана и является важным партнером для Баку в сфере торгово-экономического сотрудничества, заявил посол страны в | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:24+0300
2026-11-16T17:24+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана и является важным партнером для Баку в сфере торгово-экономического сотрудничества, заявил посол страны в Москве Рахман Мустафаев.
"Наши торговые и экономические связи развиваются достаточно стабильно и динамично. Россия является важнейшим партнером Азербайджана в этой сфере, входит в топ-5 идущих торговых партнеров Азербайджана", - сказал Мустафаев журналистам в кулуарах форума "Сделано в России".
Кроме того, российский рынок является важным рынком для азербайджанского не нефтяного экспорта.
"Мы всегда стремимся к большим цифрам, большим показателям экономического потенциала наших стран", - подчеркнул посол, оценивая текущее состояние экономического сотрудничества между Москвой и Баку.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, мировая экономика, азербайджан, баку, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МОСКВА
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана и является важным партнером для Баку в сфере торгово-экономического сотрудничества, заявил посол страны в Москве Рахман Мустафаев.
"Наши торговые и экономические связи развиваются достаточно стабильно и динамично. Россия является важнейшим партнером Азербайджана в этой сфере, входит в топ-5 идущих торговых партнеров Азербайджана", - сказал Мустафаев журналистам в кулуарах форума "Сделано в России".
Кроме того, российский рынок является важным рынком для азербайджанского не нефтяного экспорта.
"Мы всегда стремимся к большим цифрам, большим показателям экономического потенциала наших стран", - подчеркнул посол, оценивая текущее состояние экономического сотрудничества между Москвой и Баку.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.