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Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол

Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол - 16.11.2026, ПРАЙМ

Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана, заявил посол

Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана и является важным партнером для Баку в сфере торгово-экономического сотрудничества, заявил посол страны в | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:24+0300

2026-11-16T17:24+0300

2026-11-16T17:24+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку ведущих партнеров Азербайджана и является важным партнером для Баку в сфере торгово-экономического сотрудничества, заявил посол страны в Москве Рахман Мустафаев. "Наши торговые и экономические связи развиваются достаточно стабильно и динамично. Россия является важнейшим партнером Азербайджана в этой сфере, входит в топ-5 идущих торговых партнеров Азербайджана", - сказал Мустафаев журналистам в кулуарах форума "Сделано в России". Кроме того, российский рынок является важным рынком для азербайджанского не нефтяного экспорта. "Мы всегда стремимся к большим цифрам, большим показателям экономического потенциала наших стран", - подчеркнул посол, оценивая текущее состояние экономического сотрудничества между Москвой и Баку. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, азербайджан, баку, москва