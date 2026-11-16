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Продажи новых мотоциклов в России в октябре выросли на 19,8%

Продажи новых мотоциклов в России в октябре выросли на 19,8% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новых мотоциклов в России в октябре выросли на 19,8%

Продажи новых мотоциклов в России в октябре 2026 года выросли на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:42+0300

2026-11-16T17:42+0300

2026-11-16T17:42+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в октябре 2026 года выросли на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам октября 2026 года в России было реализовано 2,82 тыс. новых мотоциклов. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", это на 19,8% больше, чем в октябре прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что более трети всех проданных в середине осени новых мотоциклов пришлось на пять марок. Лидером стал Regulmoto с результатом 358 проданных единиц. За ней с заметным отставанием располагаются Voge (197 мотоциклов), Motoland (186 единиц) и Racer (171 штук). Замыкает пятерку лидеров Sharmax, октябрьский показатель которого составил 128 экземпляров. "Среди моделей на верхней строчке остался Motoland XF300, который в октябре разошелся тиражом в 163 мотоцикла. Следующие позиции в пятерке лидеров занимают Racer RC 300 (86 штук), Voge CU (83 штуки), Voge DS (61 штука) и Regulmoto Sport (44 штуки)", - добавили в "Автостате". Всего за 10 месяцев этого года в России реализовано 54,42 тысячи новых мотоциклов, что на 12% больше, чем в январе-октябре 2025 года. Эксперты отмечают, что рынок новых мотоциклов демонстрирует рост уже девятый месяц подряд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия