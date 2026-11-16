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В России предложили создать реестр недобросовестных правообладателей брендов

В России предложили создать реестр недобросовестных правообладателей брендов - 16.11.2026, ПРАЙМ

В России предложили создать реестр недобросовестных правообладателей брендов

Эксперты Народного фронта предложили создать реестр правообладателей товарных знаков, которые регистрируют распространенные слова и выражения в качестве... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:16+0300

2026-11-16T18:16+0300

2026-11-16T18:16+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Эксперты Народного фронта предложили создать реестр правообладателей товарных знаков, которые регистрируют распространенные слова и выражения в качестве торговых марок без намерения использовать их в бизнесе, а затем требуют денежные компенсации с других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения. "Эксперты Народного фронта выступили с инициативой создания реестра недобросовестных правообладателей товарных знаков и введения административной ответственности за систематическое злоупотребление исключительными правами", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в реестр будут заносить владельцев, чье нарушение было установлено в судебном порядке. Это позволит предпринимателям заранее узнавать о недобросовестных правообладателях и учитывать возможные риски. Ведение такого реестра представители Народного фронта предлагают поручить Роспаненту. "Эксперты также считают необходимым более последовательно применять критерии различительной способности при регистрации распространенных слов, поздравительных фраз и выражений. Это позволит снизить риски получения исключительных прав на обозначения, широко используемые в повседневной жизни и предпринимательской деятельности", - добавили в Народном фронте. Кроме того, в общественной организации предлагают предусмотреть срок для добровольного устранения нарушений прав на товарный знак после получения претензии. Если предприниматель допустил нарушение впервые и своевременно его устранил, он может не выплачивать компенсацию, либо получить ее существенное снижение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество