https://1prime.ru/20261116/rossija-875256426.html

Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам

Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам - 16.11.2026, ПРАЙМ

Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам

Знак "Сделано в России" должен приносить преференции производителям, но его надо присваивать только товарам высокого качества, а не штамповать на что попало,... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:55+0300

2026-11-16T18:55+0300

2026-11-16T19:04+0300

бизнес

россия

сергей катырин

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Знак "Сделано в России" должен приносить преференции производителям, но его надо присваивать только товарам высокого качества, а не штамповать на что попало, заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России". "Мы не должны штамповать его на что попало, вне зависимости от того, насколько это качественный продукт. Все-таки мы должны оставить этот знак и присваивать знак "Сделано в России" продуктам, товарам, услугам действительно с высочайшим качеством, чтобы этот знак в первую очередь у россиян вызывал уважение", – сказал Катырин. Он напомнил, что сейчас власти разрабатывают проект постановления правительства о подтверждении российского производства товаров. Но одного подтверждения, что товар полностью произведен в России из российских комплектующих, по его словам, недостаточно. Необходимо, чтобы этот товар был еще и качественным. "Если мы свой знак не будем уважать, ну как его будут уважать где-то там за пределами России? Значит, мы должны сделать так, чтобы мы в России все пропагандировали этот знак, чтобы каждый стремился попасть под этот знак, чтобы это давало преференции, чтобы это давало выгоду работать на рынке с таким товаром, и каждый стремился бы этот знак получить, чтобы как можно больше иметь возможность для сбыта своей продукции", - заявил Катырин. "Знак "Сделано в России" нужно еще заслужить, это совершенно справедливый подход", – подчеркнул он. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, сергей катырин