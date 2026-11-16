Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/rossija-875256426.html
Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам
Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам - 16.11.2026, ПРАЙМ
Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам
Знак "Сделано в России" должен приносить преференции производителям, но его надо присваивать только товарам высокого качества, а не штамповать на что попало,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:55+0300
2026-11-16T19:04+0300
бизнес
россия
сергей катырин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875256426.jpg?1794845042
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Знак "Сделано в России" должен приносить преференции производителям, но его надо присваивать только товарам высокого качества, а не штамповать на что попало, заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России". "Мы не должны штамповать его на что попало, вне зависимости от того, насколько это качественный продукт. Все-таки мы должны оставить этот знак и присваивать знак "Сделано в России" продуктам, товарам, услугам действительно с высочайшим качеством, чтобы этот знак в первую очередь у россиян вызывал уважение", – сказал Катырин. Он напомнил, что сейчас власти разрабатывают проект постановления правительства о подтверждении российского производства товаров. Но одного подтверждения, что товар полностью произведен в России из российских комплектующих, по его словам, недостаточно. Необходимо, чтобы этот товар был еще и качественным. "Если мы свой знак не будем уважать, ну как его будут уважать где-то там за пределами России? Значит, мы должны сделать так, чтобы мы в России все пропагандировали этот знак, чтобы каждый стремился попасть под этот знак, чтобы это давало преференции, чтобы это давало выгоду работать на рынке с таким товаром, и каждый стремился бы этот знак получить, чтобы как можно больше иметь возможность для сбыта своей продукции", - заявил Катырин. "Знак "Сделано в России" нужно еще заслужить, это совершенно справедливый подход", – подчеркнул он. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сергей катырин
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Катырин
18:55 16.11.2026 (обновлено: 19:04 16.11.2026)
 

Катырин: знак "Сделано в России" нужно давать только качественным товарам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Знак "Сделано в России" должен приносить преференции производителям, но его надо присваивать только товарам высокого качества, а не штамповать на что попало, заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью РИА Новости в рамках форума "Сделано в России".
"Мы не должны штамповать его на что попало, вне зависимости от того, насколько это качественный продукт. Все-таки мы должны оставить этот знак и присваивать знак "Сделано в России" продуктам, товарам, услугам действительно с высочайшим качеством, чтобы этот знак в первую очередь у россиян вызывал уважение", – сказал Катырин.
Он напомнил, что сейчас власти разрабатывают проект постановления правительства о подтверждении российского производства товаров. Но одного подтверждения, что товар полностью произведен в России из российских комплектующих, по его словам, недостаточно. Необходимо, чтобы этот товар был еще и качественным.
"Если мы свой знак не будем уважать, ну как его будут уважать где-то там за пределами России? Значит, мы должны сделать так, чтобы мы в России все пропагандировали этот знак, чтобы каждый стремился попасть под этот знак, чтобы это давало преференции, чтобы это давало выгоду работать на рынке с таким товаром, и каждый стремился бы этот знак получить, чтобы как можно больше иметь возможность для сбыта своей продукции", - заявил Катырин.
"Знак "Сделано в России" нужно еще заслужить, это совершенно справедливый подход", – подчеркнул он.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯСергей Катырин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала