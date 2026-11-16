https://1prime.ru/20261116/rossija-875257919.html
Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов
Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов - 16.11.2026, ПРАЙМ
Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов
Россия активно идет к полному восстановлению всех экспортных объемов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:16+0300
2026-11-16T19:16+0300
россия
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия активно идет к полному восстановлению всех экспортных объемов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"Мы активно идем к полному восстановлению всех экспортных объемов, выполняя все показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил журналистам, что ожидает за предстоящую трехлетку возвращения к рекордным показателям российского несырьевого неэнергетического экспорта 2021 года.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия активно идет к полному восстановлению всех экспортных объемов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
"Мы активно идем к полному восстановлению всех экспортных объемов, выполняя все показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил журналистам, что ожидает за предстоящую трехлетку возвращения к рекордным показателям российского несырьевого неэнергетического экспорта 2021 года.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.