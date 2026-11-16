https://1prime.ru/20261116/rossija-875257919.html

Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов

Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов - 16.11.2026, ПРАЙМ

Россия активно идет к полному восстановлению экспортных объемов, заявил Алиханов

Россия активно идет к полному восстановлению всех экспортных объемов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

2026-11-16T19:16+0300

россия

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия активно идет к полному восстановлению всех экспортных объемов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России". "Мы активно идем к полному восстановлению всех экспортных объемов, выполняя все показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал министр. Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил журналистам, что ожидает за предстоящую трехлетку возвращения к рекордным показателям российского несырьевого неэнергетического экспорта 2021 года. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг