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Стоимость витамина А в России снизилась на 10%

Стоимость витамина А в России снизилась на 10% - 16.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость витамина А в России снизилась на 10%

Стоимость витамина А в России в январе-октябре текущего года снизилась на 10% в годовом выражении и составила 777 рублей, рассказали РИА Новости в компании... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T23:18+0300

2026-11-16T23:18+0300

2026-11-16T23:18+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Стоимость витамина А в России в январе-октябре текущего года снизилась на 10% в годовом выражении и составила 777 рублей, рассказали РИА Новости в компании АТОЛ. Исследование проведено на основе анализа 24,2 миллиона чеков за январь-октябрь 2025-2026 годов. "Витамин A подешевел на 10% - до 777 рублей", - сказали в компании. Также подешевели витамины с железом - на 5%, их средняя цена составила 534 рубля. Средняя стоимость мультивитаминов уменьшилась за первые десять месяцев на 9% и стала составлять 759 рублей. В то же время витамины группы B за десять месяцев увеличились в цене на 3% - до 820 рублей, а витамины группы K - на 5%, до 977 рублей. Самой массовой категорией остаются витамины для детей, при этом средняя цена практически не изменилась, прибавив 1%, до 400 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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