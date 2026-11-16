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Стоимость витамина А в России снизилась на 10%
Стоимость витамина А в России снизилась на 10% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость витамина А в России снизилась на 10%
Стоимость витамина А в России в январе-октябре текущего года снизилась на 10% в годовом выражении и составила 777 рублей, рассказали РИА Новости в компании... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T23:18+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Стоимость витамина А в России в январе-октябре текущего года снизилась на 10% в годовом выражении и составила 777 рублей, рассказали РИА Новости в компании АТОЛ.
Исследование проведено на основе анализа 24,2 миллиона чеков за январь-октябрь 2025-2026 годов.
"Витамин A подешевел на 10% - до 777 рублей", - сказали в компании.
Также подешевели витамины с железом - на 5%, их средняя цена составила 534 рубля. Средняя стоимость мультивитаминов уменьшилась за первые десять месяцев на 9% и стала составлять 759 рублей.
В то же время витамины группы B за десять месяцев увеличились в цене на 3% - до 820 рублей, а витамины группы K - на 5%, до 977 рублей.
Самой массовой категорией остаются витамины для детей, при этом средняя цена практически не изменилась, прибавив 1%, до 400 рублей.
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бизнес, россия
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Стоимость витамина А в России в январе-октябре текущего года снизилась на 10% в годовом выражении и составила 777 рублей, рассказали РИА Новости в компании АТОЛ.
Исследование проведено на основе анализа 24,2 миллиона чеков за январь-октябрь 2025-2026 годов.
"Витамин A подешевел на 10% - до 777 рублей", - сказали в компании.
Также подешевели витамины с железом - на 5%, их средняя цена составила 534 рубля. Средняя стоимость мультивитаминов уменьшилась за первые десять месяцев на 9% и стала составлять 759 рублей.
В то же время витамины группы B за десять месяцев увеличились в цене на 3% - до 820 рублей, а витамины группы K - на 5%, до 977 рублей.
Самой массовой категорией остаются витамины для детей, при этом средняя цена практически не изменилась, прибавив 1%, до 400 рублей.