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В РСТ рассказали о потенциале въездного туризма из Индонезии в Россию

В РСТ рассказали о потенциале въездного туризма из Индонезии в Россию - 16.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о потенциале въездного туризма из Индонезии в Россию

Большой потенциал въездного туризма из Индонезии в Россию возможен после отмены виз между странами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:03+0300

2026-11-16T18:03+0300

2026-11-16T18:03+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Большой потенциал въездного туризма из Индонезии в Россию возможен после отмены виз между странами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Ранее в понедельник заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что Россия и Индонезия обсуждают введение безвизового режима, не исключено, что до конца года дискуссии принесут результат. "Не надо забывать, что отмена виз - это еще, как правило, взаимность, и есть большой потенциал въездного туризма из Индонезии", - сказал Горин. Однако, по его словам, для этого нужны прямые рейсы из Джакарты. "Это будет развивать въездной турпоток, и такие переговоры тоже ведутся", - заключил он.

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