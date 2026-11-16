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Рубль теряет позиции: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Рубль теряет позиции: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 16.11.2026, ПРАЙМ
Рубль теряет позиции: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:31+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,4 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 2,38%, до 93,56 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,83%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,29–12,41 рубля. Рубль теряет позиции на фоне слабости нефтяных котировок, также считает Александр Фетисов из РСХБ. "Ценовая картина в нефти и геополитика продолжают диктовать динамику рублевых активов, при этом с конца осени обычно начинает возрастать спрос потребителей и компаний на импорт", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Фетисов прогнозирует по краткосрочному диапазону 12,2–12,5 рубля за юань. "Краткосрочно ждем доллар на уровне 81-83 рублей за доллар и 12,2-12,5 за юань", - делится Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 рубля, 90–92 рубля и 12,2–12,5 рубля соответственно.
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валюта, рынок, торги, курсы валют, рубль, доллар сша, юань
Экономика, валюта, Рынок, Торги, Курсы валют, рубль, Доллар США, юань
Рубль теряет позиции: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты
Фетисов: по краткосрочному диапазону ожидается 12,2–12,5 рубля за юань
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек и составил 12,4 рубля.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 2,38%, до 93,56 доллара за баррель.
За день юань вырос на 0,83%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,29–12,41 рубля.
Рубль теряет позиции на фоне слабости нефтяных котировок, также считает Александр Фетисов из РСХБ.
"Ценовая картина в нефти и геополитика продолжают диктовать динамику рублевых активов, при этом с конца осени обычно начинает возрастать спрос потребителей и компаний на импорт", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Фетисов прогнозирует по краткосрочному диапазону 12,2–12,5 рубля за юань.
"Краткосрочно ждем доллар на уровне 81-83 рублей за доллар и 12,2-12,5 за юань", - делится Смирнов.
Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 рубля, 90–92 рубля и 12,2–12,5 рубля соответственно.