https://1prime.ru/20261116/rynok-875257553.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,29%
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,29% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,29%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 1,29%, следует из данных Московской биржи. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:15+0300
2026-11-16T19:15+0300
2026-11-16T19:15+0300
экономика
рынок
акции
россия
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875257553.jpg?1794845703
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 1,29%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,29% - до 2476,9 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 1,29%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,29%, до 2476,9 пункта