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На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута - 16.11.2026, ПРАЙМ
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На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута
На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута - 16.11.2026, ПРАЙМ
На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута
Черные "шарики" из мазута обнаружены на береговой полосе протяженностью 300 метров в районе села Зырянское на юго-западе Сахалина, сообщил РИА Новости мэр... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T06:59+0300
2026-11-16T06:59+0300
россия
сахалин
роспотребнадзор
росприроднадзор
росрыболовство
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Черные "шарики" из мазута обнаружены на береговой полосе протяженностью 300 метров в районе села Зырянское на юго-западе Сахалина, сообщил РИА Новости мэр Холмского района Дмитрий Любчинов. "Следы нефтепродуктов найдены в районе села Зырянское в воскресенье. На место происшествия в тот же день выехали специалисты аварийно-спасательного отряда районного управления по делам ГО и ЧС. Они подтвердили наличие остатков мазута на береговой полосе протяженностью 300 метров. Мы уже информировали о случившемся Роспотребнадзор, Росприроднадзор, министерство экологии, Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства", - рассказал глава администрации муниципального образования. Мэр добавил, что в понедельник началась уборка загрязненного участка побережья.
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россия, сахалин, роспотребнадзор, росприроднадзор, росрыболовство
РОССИЯ, Сахалин, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство
06:59 16.11.2026
 
На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута

На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Черные "шарики" из мазута обнаружены на береговой полосе протяженностью 300 метров в районе села Зырянское на юго-западе Сахалина, сообщил РИА Новости мэр Холмского района Дмитрий Любчинов.
"Следы нефтепродуктов найдены в районе села Зырянское в воскресенье. На место происшествия в тот же день выехали специалисты аварийно-спасательного отряда районного управления по делам ГО и ЧС. Они подтвердили наличие остатков мазута на береговой полосе протяженностью 300 метров. Мы уже информировали о случившемся Роспотребнадзор, Росприроднадзор, министерство экологии, Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства", - рассказал глава администрации муниципального образования.
Мэр добавил, что в понедельник началась уборка загрязненного участка побережья.
 
РОССИЯСахалинРоспотребнадзорРосприроднадзорРосрыболовство
 
 
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