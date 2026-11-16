https://1prime.ru/20261116/sahalin-875226061.html

На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута

На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута - 16.11.2026, ПРАЙМ

На юго-западе Сахалина обнаружили черные "шарики" из мазута

Черные "шарики" из мазута обнаружены на береговой полосе протяженностью 300 метров в районе села Зырянское на юго-западе Сахалина, сообщил РИА Новости мэр... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T06:59+0300

2026-11-16T06:59+0300

2026-11-16T06:59+0300

россия

сахалин

роспотребнадзор

росприроднадзор

росрыболовство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226061.jpg?1794801585

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Черные "шарики" из мазута обнаружены на береговой полосе протяженностью 300 метров в районе села Зырянское на юго-западе Сахалина, сообщил РИА Новости мэр Холмского района Дмитрий Любчинов. "Следы нефтепродуктов найдены в районе села Зырянское в воскресенье. На место происшествия в тот же день выехали специалисты аварийно-спасательного отряда районного управления по делам ГО и ЧС. Они подтвердили наличие остатков мазута на береговой полосе протяженностью 300 метров. Мы уже информировали о случившемся Роспотребнадзор, Росприроднадзор, министерство экологии, Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства", - рассказал глава администрации муниципального образования. Мэр добавил, что в понедельник началась уборка загрязненного участка побережья.

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сахалин, роспотребнадзор, росприроднадзор, росрыболовство