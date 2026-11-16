https://1prime.ru/20261116/sheremetevo-875265531.html

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T23:51+0300

2026-11-16T23:51+0300

2026-11-16T23:51+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875265531.jpg?1794862289

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация