https://1prime.ru/20261116/sheremetevo-875265531.html
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - 16.11.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
В московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T23:51+0300
2026-11-16T23:51+0300
2026-11-16T23:51+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875265531.jpg?1794862289
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. В московском аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Росавиация