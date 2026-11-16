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Эксперт рассказала, как избежать неплановых покупок в сезон скидок

Эксперт рассказала, как избежать неплановых покупок в сезон скидок - 16.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как избежать неплановых покупок в сезон скидок

Незапланированные траты в сезон скидок могут оставить без денег на другие запланированные расходы, поэтому следует заранее определить сумму на распродажи и... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:57+0300

2026-11-16T19:57+0300

2026-11-16T19:57+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Незапланированные траты в сезон скидок могут оставить без денег на другие запланированные расходы, поэтому следует заранее определить сумму на распродажи и распределить ее по категориям, порекомендовала эксперт Софья Казакова. По ее словам, одна из распространенных ошибок во время периода сезонных скидок - тратить деньги из общего бюджета, не учитывая остальные потребности. "Спонтанные приобретения могут привести к нехватке денег на другие запланированные расходы. Чтобы этого избежать, заранее определите сумму, которую готовы потратить на распродажах, и распределите ее по категориям: одежда, техника, товары для дома или подарки. Скидка 50% не всегда означает, что товар действительно стоит своих денег", - сказала Казакова NEWS.ru. Эксперт отметила, что еще один ориентир - собственная потребность: если вещь не входила в планы до появления акционного предложения, стоит подумать, насколько она действительно нужна. Казакова порекомендовала разделить стоимость вещи на количество раз, которое запланировано ее использовать, чтобы оценить не размер скидки, а реальную пользу покупки. Она также посоветовала учитывать при покупке стоимость доставки, сборки, дополнительных услуг, гарантийного обслуживания и возврата. "Если вы заранее выбрали нужный товар или вещь и нашли действительно выгодное предложение, откладывать решение не всегда разумно. В то же время, если покупка возникла спонтанно, лучше взять паузу на день-два. За это время можно сравнить предложения других магазинов, изучить отзывы и оценить, насколько вещь действительно нужна", - отметила Казакова. При выборе дорогих товаров, как подчеркнула специалист, можно рассмотреть потребительский кредит, но перед оформлением важно проверить полную стоимость кредита, срок, процентную ставку и итоговую сумму переплаты, а не ориентироваться только на размер ежемесячного платежа.

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бизнес, россия