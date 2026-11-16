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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина - 16.11.2026, ПРАЙМ
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина
Совет Госдумы принял решение на неопределенное время снять с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России", сообщила глава комитета | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:12+0300
2026-11-16T18:12+0300
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максим топилин
алексей сазанов
госдума
почта россии
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Совет Госдумы принял решение на неопределенное время снять с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России", сообщила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. "Сегодня Совет Думы снял эти законопроекты с дальнейшего рассмотрения. На неопределенное время", - написала Останина в своем Telegram-канале, комментируя законопроект по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России". Она также поблагодарила председателя Госдумы Вячеслава Володина за это решение. Госдума 11 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". В рамках эксперимента планируется организовать розничную продажу вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС. Планируется доставлять его покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Как объяснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, если пилотный проект в столичном регионе окажется эффективным, территория эксперимента может быть расширена на другие регионы. Как уточнял замглавы Минфина Алексей Сазанов, эксперимент планируется провести в 2027-2029 годах. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что пока российский рынок доставки алкогольной продукции находится в серой зоне и оценивается в 30-50 миллиардов рублей. Он добавил, что в 2024 году по требованиям Росалкогольтабакконтроля было заблокировано 8 тысяч сайтов, на которых был возможен дистанционный заказ алкоголя, а в 2025 году - 25 тысяч сайтов.
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россия, бизнес, москва, московская область, вячеслав володин, максим топилин, алексей сазанов, госдума, почта россии, минфин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Московская область, Вячеслав Володин, Максим Топилин, Алексей Сазанов, Госдума, Почта России, Минфин
18:12 16.11.2026
 

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Совет Госдумы принял решение на неопределенное время снять с рассмотрения законопроект по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России", сообщила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
"Сегодня Совет Думы снял эти законопроекты с дальнейшего рассмотрения. На неопределенное время", - написала Останина в своем Telegram-канале, комментируя законопроект по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России".
Она также поблагодарила председателя Госдумы Вячеслава Володина за это решение.
Госдума 11 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через сайт "Почты России". В рамках эксперимента планируется организовать розничную продажу вина, в том числе крепленого и игристого, которое произведено из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС.
Планируется доставлять его покупателям только в двух регионах - Москве и Московской области. Как объяснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, если пилотный проект в столичном регионе окажется эффективным, территория эксперимента может быть расширена на другие регионы.
Как уточнял замглавы Минфина Алексей Сазанов, эксперимент планируется провести в 2027-2029 годах.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что пока российский рынок доставки алкогольной продукции находится в серой зоне и оценивается в 30-50 миллиардов рублей. Он добавил, что в 2024 году по требованиям Росалкогольтабакконтроля было заблокировано 8 тысяч сайтов, на которых был возможен дистанционный заказ алкоголя, а в 2025 году - 25 тысяч сайтов.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАМосковская областьВячеслав ВолодинМаксим ТопилинАлексей СазановГосдумаПочта РоссииМинфин
 
 
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