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CNBC: совет директоров Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга на пост главы
CNBC: совет директоров Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга на пост главы - 16.11.2026, ПРАЙМ
CNBC: совет директоров Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга на пост главы
Совет директоров американской технологической компании Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора, сообщает... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T21:20+0300
2026-11-16T21:20+0300
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров американской технологической компании Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора, сообщает журналист телеканала CNBC Сима Моди. "Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора", — написала журналистка на своей странице в социальной сети 𝕏. Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. Затем в субботу американский предприниматель Илон Маск сообщил о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее. По состоянию на сегодняшний день петицию за восстановление Дженсена Хуанга в должности главы Nvidia подписали уже более 174 тысяч человек, следует из информации на ее сайте.
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бизнес, китай, кнр, nvidia, cnbc, мид китая
Бизнес, КИТАЙ, КНР, Nvidia, CNBC, МИД Китая
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров американской технологической компании Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора, сообщает журналист телеканала CNBC Сима Моди.
"Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора", — написала журналистка на своей странице в социальной сети 𝕏.
Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
Затем в субботу американский предприниматель Илон Маск сообщил о создании петиции с призывом вернуть Хуанга на пост главы компании и заявил, что сам подписал ее.
По состоянию на сегодняшний день петицию за восстановление Дженсена Хуанга в должности главы Nvidia подписали уже более 174 тысяч человек, следует из информации на ее сайте.