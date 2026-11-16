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S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Болгарии до стабильного

S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Болгарии до стабильного - 16.11.2026, ПРАЙМ

S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Болгарии до стабильного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Болгарии в национальной и иностранной валютах до... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:30+0300

2026-11-16T09:30+0300

2026-11-16T09:30+0300

болгария

s&p

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных суверенных рейтингов Болгарии в национальной и иностранной валютах до стабильного с позитивного, сами рейтинги остались на отметке "BBB+", говорится в релизе агентства. Краткосрочные рейтинги в обеих валютах остались на уровне "A-2", также сообщает агентство. "S&P Global Ratings пересмотрело прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Болгарии до "стабильного" с "позитивного". В то же время мы сохранили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Болгарии в иностранной и национальной валютах на уровнях "BBB+" и "A-2", - сообщает S&P. Пересмотр прогноза отражает совокупность факторов, связанных с ухудшением показателей бюджетного и внешнеторгового секторов и признаками перегрева экономики. Стабильный прогноз отражает баланс между дефицитом бюджетного и внешнеторгового секторов Болгарии и низким уровнем государственного и внешнего долга, говорится в сообщении. Понижение рейтингов возможно, если процесс бюджетной консолидации застопорится, например, из-за трудностей с ограничением роста расходов и сохраняющегося сопротивления постоянному повышению налогов. А позитивное рейтинговое действие может произойти, если внешние дисбалансы Болгарии уменьшатся, в частности, если дефицит счета текущих операций устойчиво снизится до более низкого уровня. S&P прогнозирует замедление роста экономики страны до 2,8% в текущем году с 3% в прошлом, затем рост составит 2,5%, в 2028 году - 2,7%, в 2029 году - 2,6%. Соотношение чистого госдолга к ВВП поднимется в 2026 году до 25,1% с 21,4% годом ранее, продолжая увеличиваться следующие три года - до 27,2%, 28,8% и 29,8% в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно.

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болгария, s&p