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Спрос бизнеса на аренду квартир для командировок вырос на 13%
Спрос бизнеса на аренду квартир для командировок вырос на 13% - 16.11.2026, ПРАЙМ
Спрос бизнеса на аренду квартир для командировок вырос на 13%
Спрос российского бизнеса на аренду квартир и апартаментов для командировок сотрудников увеличился на 13% с января по сентябрь 2026 года, говорится в совместном | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:45+0300
2026-11-16T08:45+0300
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бизнес
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Спрос российского бизнеса на аренду квартир и апартаментов для командировок сотрудников увеличился на 13% с января по сентябрь 2026 года, говорится в совместном исследовании компаний "Островок В2В" и "Аэроклуб", которое есть у РИА Новости.
"По данным Островок В2В, спрос на квартиры и апартаменты у бизнеса растет. За девять месяцев 2026 года количество бронирований таких объектов со стороны агентств делового туризма выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Как отметила управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова, гостиничная инфраструктура в России развивается неравномерно, и в некоторых регионах предложение таких объектов не успевает за ростом спроса. При этом организациям нужно размещать сотрудников не только в региональных центрах, но и в небольших и отдаленных городах, где выбор классических гостиниц ограничен.
Так, апартаменты становятся полноценной альтернативой отелям: они расширяют возможности для размещения сотрудников и позволяют компаниям оставаться в рамках корпоративных лимитов.
В числе регионов с самым широким предложением находятся Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская и Московская области, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Ставропольский край и Новосибирская область.
Согласно данным компании "Аэроклуб", чаще всего квартиры и апартаменты бронируют сотрудники компаний оптовой и розничной торговли - с января по сентябрь 2026 на них пришлось 32% всех заказов. При этом количество бронирований апартаментов у торговых компаний увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.
На втором месте находятся компании, занимающиеся нефтегазовой промышленностью, а на третьем - добывающей промышленностью. При этом заметнее всего спрос на апартаменты и квартиры вырос в строительной отрасли - в 2,2 раза, а также в гостинично-ресторанном бизнесе - на 163%.
По данным аналитиков, среди городов, где деловые туристы чаще всего останавливаются в апартаментах, лидирует Свободный в Амурской области, Тобольск и Москва. В число лидеров по бронированиям апартаментов также вошел Тамбов, Красноярск, Братск, Екатеринбург, Усть-Илимск.
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бизнес, недвижимость, россия, москва, краснодарский край, санкт-петербург
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Спрос бизнеса на аренду квартир для командировок вырос на 13%
"Островок В2В": спрос бизнеса на аренду квартир для командировок вырос на 13%
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Спрос российского бизнеса на аренду квартир и апартаментов для командировок сотрудников увеличился на 13% с января по сентябрь 2026 года, говорится в совместном исследовании компаний "Островок В2В" и "Аэроклуб", которое есть у РИА Новости.
"По данным Островок В2В, спрос на квартиры и апартаменты у бизнеса растет. За девять месяцев 2026 года количество бронирований таких объектов со стороны агентств делового туризма выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Как отметила управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова, гостиничная инфраструктура в России развивается неравномерно, и в некоторых регионах предложение таких объектов не успевает за ростом спроса. При этом организациям нужно размещать сотрудников не только в региональных центрах, но и в небольших и отдаленных городах, где выбор классических гостиниц ограничен.
Так, апартаменты становятся полноценной альтернативой отелям: они расширяют возможности для размещения сотрудников и позволяют компаниям оставаться в рамках корпоративных лимитов.
В числе регионов с самым широким предложением находятся Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская и Московская области, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Ставропольский край и Новосибирская область.
Согласно данным компании "Аэроклуб", чаще всего квартиры и апартаменты бронируют сотрудники компаний оптовой и розничной торговли - с января по сентябрь 2026 на них пришлось 32% всех заказов. При этом количество бронирований апартаментов у торговых компаний увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.
На втором месте находятся компании, занимающиеся нефтегазовой промышленностью, а на третьем - добывающей промышленностью. При этом заметнее всего спрос на апартаменты и квартиры вырос в строительной отрасли - в 2,2 раза, а также в гостинично-ресторанном бизнесе - на 163%.
По данным аналитиков, среди городов, где деловые туристы чаще всего останавливаются в апартаментах, лидирует Свободный в Амурской области, Тобольск и Москва. В число лидеров по бронированиям апартаментов также вошел Тамбов, Красноярск, Братск, Екатеринбург, Усть-Илимск.