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США ужесточили режим экспортного контроля
США ужесточили режим экспортного контроля - 16.11.2026, ПРАЙМ
США ужесточили режим экспортного контроля
Власти США ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к передовым американским чипам и серверам для ИИ через удаленное | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:22+0300
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технологии
сша
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Власти США ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к передовым американским чипам и серверам для ИИ через удаленное подключение к дата-центрам в третьих странах, следует из пресс-релиза бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.
Согласно пресс-релизу, документ, подготовленный по указанию совета безопасности США, призван исключить ситуации, при которых ограничения на получение чувствительных американских технологий обходятся через соглашения об удаленном предоставлении вычислительных ресурсов.
"Новые нормы призваны гарантировать, что действующие ограничения на доступ к чувствительным американским технологиям нельзя будет обойти с помощью схем удаленного доступа к вычислительным ресурсам через дата-центры в третьих странах", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в ведомстве отметили, что новые нормы приводят механизмы контроля над удаленным доступом к передовым вычислительным системам в США в соответствие с правилами, регулирующими физические поставки чувствительных технологий за рубеж.
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технологии, сша
ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Власти США ужесточили режим экспортного контроля, закрыв возможность обходить запреты на доступ к передовым американским чипам и серверам для ИИ через удаленное подключение к дата-центрам в третьих странах, следует из пресс-релиза бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.
Согласно пресс-релизу, документ, подготовленный по указанию совета безопасности США, призван исключить ситуации, при которых ограничения на получение чувствительных американских технологий обходятся через соглашения об удаленном предоставлении вычислительных ресурсов.
"Новые нормы призваны гарантировать, что действующие ограничения на доступ к чувствительным американским технологиям нельзя будет обойти с помощью схем удаленного доступа к вычислительным ресурсам через дата-центры в третьих странах", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в ведомстве отметили, что новые нормы приводят механизмы контроля над удаленным доступом к передовым вычислительным системам в США в соответствие с правилами, регулирующими физические поставки чувствительных технологий за рубеж.