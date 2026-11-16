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Доля американцев, посещающих рестораны, упала до рекордно низкого уровня

Доля американцев, посещающих рестораны, упала до рекордно низкого уровня - 16.11.2026, ПРАЙМ

Доля американцев, посещающих рестораны, упала до рекордно низкого уровня

Доля американцев, которые посещают рестораны не реже одного раза в неделю, снизилась до 39%, достигнув рекордно низкого уровня за семь лет, сообщает газета New... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:22+0300

2026-11-16T22:22+0300

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Доля американцев, которые посещают рестораны не реже одного раза в неделю, снизилась до 39%, достигнув рекордно низкого уровня за семь лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на результаты последнего опроса Gallup. "Доля взрослых жителей США, которые заявили, что посещают рестораны как минимум раз в неделю, в 2026 году снизилась до 39%… Это рекордно низкий показатель за все время наблюдений организации", — сообщает издание со ссылкой на опрос, проведенный в начале июля. Согласно исследованию, в 2022 году этот показатель составлял 47%, а в 2019 году, до пандемии, составлял 53%. Вместе с тем, результаты опроса свидетельствуют, что американцы не отказываются от посещения ресторанов полностью, поскольку доля тех, кто питается вне дома лишь несколько раз в год, с 2019 года удвоилась с 10% до 20%. Кроме того, по данным газеты, на 15% выросло число заказов продуктов через интернет, тогда как доля американцев, которые еженедельно покупают продукты лично в магазинах, снизилась до рекордно низких 74%. Как отмечает New York Post, одной из причин изменения пищевых привычек американцев могут быть высокие цены, однако они не обязательно объясняют эту тенденцию полностью. Опрос проводился на фоне крупной вспышки циклоспороза, которая могла усилить опасения граждан по поводу безопасности питания вне дома.

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