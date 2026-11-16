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Украина заявила, что ограничения в работе Starshield действуют уже неделю

Украина заявила, что ограничения в работе Starshield действуют уже неделю - 16.11.2026, ПРАЙМ

Украина заявила, что ограничения в работе Starshield действуют уже неделю

Ограничения в работе системы спутниковой связи Starshield, военной версии Starlink, над территорией Украины действуют уже неделю, при этом Пентагон и компания... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:00+0300

2026-11-16T22:00+0300

2026-11-16T22:00+0300

технологии

украина

сша

владимир зеленский

spacex

starlink

всу

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Ограничения в работе системы спутниковой связи Starshield, военной версии Starlink, над территорией Украины действуют уже неделю, при этом Пентагон и компания SpaceX не дают разъяснений по этому поводу, заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. В четверг Владимир Зеленский пожаловался на то, что военная версия Starlink несколько дней работает с перебоями на территории Украины. "Сегодня седьмой день подряд действуют ограничения скорости Starshield на … Украине. При этом ни Пентагон, ни SpaceX до сих пор не предоставили никаких объяснений или комментариев", - написал Сеник в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, в украинское посольство продолжают обращаться американские СМИ, сообщая, что в ответ на их запросы Пентагон утверждает об отсутствии каких-либо ограничений. По словам Сеника, это противоречит реальному положению дел, и он может подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют. "Эти ограничения имеют реальные последствия для оперативных возможностей Украины и требуют срочного разъяснения и решения проблемы. Семь дней без ответов - это на семь дней больше, чем нужно", - написал Сеник. Зеленский в середине октября заявлял, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости. Американская компания SpaceX Илона Маска предоставляет спутниковый интернет Starlink, который в том числе используется украинскими военными для связи. Компания также развивает отдельный проект Starshield, предназначенный для государственных и военных структур США. Он предусматривает использование спутников для защищенной связи, наблюдения и передачи разведывательных данных.

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технологии, украина, сша, владимир зеленский, spacex, starlink, всу