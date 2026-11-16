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Доигрались: Steam могут заблокировать в России, пишут СМИ
Доигрались: Steam могут заблокировать в России, пишут СМИ - 16.11.2026, ПРАЙМ
Доигрались: Steam могут заблокировать в России, пишут СМИ
Российские власти потребовали от игровой компании Valve данные пользователей сервиса для геймеров Steam, включая владельцев иностранных аккаунтов, и угрожают... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:07+0300
2026-11-16T18:07+0300
2026-11-16T18:07+0300
технологии
казахстан
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские власти потребовали от игровой компании Valve данные пользователей сервиса для геймеров Steam, включая владельцев иностранных аккаунтов, и угрожают блокировкой платформы на фоне налоговых рекордов компании в Казахстане, пишет ProFinance."Российские власти требуют от Valve данные российских пользователей Steam, включая иностранных владельцев. В случае отказа Steam может быть заблокирован", — отмечает издание.По данным ProFinance, в первой половине 2026 года Valve уплатила в Казахстане около двух миллиардов рублей НДС, став самым крупным иностранным налогоплательщиком страны. Этого удалось достичь благодаря тому, что многие российские пользователи установили Казахстан в качестве региона аккаунта в Steam, чтобы обойти платежные ограничения, вызванные западными санкциями.Как утверждает издание, эта информация стала причиной, по которой российская сторона потребовала от Valve раскрыть данные пользователей, включая владельцев иностранных аккаунтов, обозначив последствием отказа блокировку Steam. Кроме того, власти хотят отслеживать незадекларированные скины и другие цифровые активы россиян, которые могут использоваться для расчетов или хранения средств.ProFinance подчеркивает, что блокировка Steam ударит по миллионам российских пользователей и может подтолкнуть их к пиратству, а место Казахстана займут другие страны или посреднические каналы."Для российских игроков, каким бы ни был исход, эпоха простой покупки игр банковской картой уже не вернется", — заключает ProFinance.
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Технологии, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, Бизнес, Steam
Доигрались: Steam могут заблокировать в России, пишут СМИ
ProFinance: Steam могут заблокировать в РФ, если Valve не передаст данные пользователей
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ.
Российские власти потребовали от игровой компании Valve данные пользователей сервиса для геймеров Steam, включая владельцев иностранных аккаунтов, и угрожают блокировкой платформы на фоне налоговых рекордов компании в Казахстане, пишет ProFinance
.
"Российские власти требуют от Valve данные российских пользователей Steam, включая иностранных владельцев. В случае отказа Steam может быть заблокирован", — отмечает издание.
По данным ProFinance, в первой половине 2026 года Valve уплатила в Казахстане около двух миллиардов рублей НДС, став самым крупным иностранным налогоплательщиком страны. Этого удалось достичь благодаря тому, что многие российские пользователи установили Казахстан в качестве региона аккаунта в Steam, чтобы обойти платежные ограничения, вызванные западными санкциями.
Как утверждает издание, эта информация стала причиной, по которой российская сторона потребовала от Valve раскрыть данные пользователей, включая владельцев иностранных аккаунтов, обозначив последствием отказа блокировку Steam. Кроме того, власти хотят отслеживать незадекларированные скины и другие цифровые активы россиян, которые могут использоваться для расчетов или хранения средств.
ProFinance подчеркивает, что блокировка Steam ударит по миллионам российских пользователей и может подтолкнуть их к пиратству, а место Казахстана займут другие страны или посреднические каналы.
"Для российских игроков, каким бы ни был исход, эпоха простой покупки игр банковской картой уже не вернется", — заключает ProFinance.