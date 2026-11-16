Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/sud-875253619.html
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин - 16.11.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин
Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:00+0300
2026-11-16T18:00+0300
бизнес
россия
тула
калужская область
l'oreal
giorgio armani
yves saint laurent
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875253619.jpg?1794841239
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать Центральное таможенное управление вернуть компании около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных с нее пошлин. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу "Л'Ореаль" на решение арбитражного суда Калужской области, после чего оно вступило в законную силу. Заявитель просил обязать ответчика осуществить возврат около 659 миллионов рублей суммы таможенных пошлин и НДС и около 237 миллионов рублей пени, "излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары". Спор возник из-за ввоза компанией в 2022 году косметических товаров и сырья для производства косметических товаров в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных между АО "Л'Ореаль" и другими лицами, входящими в группу компаний АО "Л'Ореаль". Суд первой инстанции согласился с таможней, установившей, что импортер не включил в структуру таможенной стоимости товаров, от которой рассчитывается пошлина, выплаченные в адрес материнской L'Oreal Deutschland GmbH дивиденды, а также часть выручки от продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу. В заявлении было указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения. Суд отказал заявителю, просившему признать эти решения недействительными. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
тула
калужская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, тула, калужская область, l'oreal, giorgio armani, yves saint laurent
Бизнес, РОССИЯ, Тула, Калужская область, L'Oreal, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent
18:00 16.11.2026
 

Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать Центральное таможенное управление вернуть компании около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных с нее пошлин.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу "Л'Ореаль" на решение арбитражного суда Калужской области, после чего оно вступило в законную силу.
Заявитель просил обязать ответчика осуществить возврат около 659 миллионов рублей суммы таможенных пошлин и НДС и около 237 миллионов рублей пени, "излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары".
Спор возник из-за ввоза компанией в 2022 году косметических товаров и сырья для производства косметических товаров в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных между АО "Л'Ореаль" и другими лицами, входящими в группу компаний АО "Л'Ореаль".
Суд первой инстанции согласился с таможней, установившей, что импортер не включил в структуру таможенной стоимости товаров, от которой рассчитывается пошлина, выплаченные в адрес материнской L'Oreal Deutschland GmbH дивиденды, а также часть выручки от продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.
В заявлении было указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения. Суд отказал заявителю, просившему признать эти решения недействительными.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
 
БизнесРОССИЯТулаКалужская областьL'OrealGiorgio ArmaniYves Saint Laurent
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала