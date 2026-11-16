https://1prime.ru/20261116/sud-875253619.html
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин - 16.11.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин
Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:00+0300
2026-11-16T18:00+0300
2026-11-16T18:00+0300
бизнес
россия
тула
калужская область
l'oreal
giorgio armani
yves saint laurent
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875253619.jpg?1794841239
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать Центральное таможенное управление вернуть компании около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных с нее пошлин.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу "Л'Ореаль" на решение арбитражного суда Калужской области, после чего оно вступило в законную силу.
Заявитель просил обязать ответчика осуществить возврат около 659 миллионов рублей суммы таможенных пошлин и НДС и около 237 миллионов рублей пени, "излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары".
Спор возник из-за ввоза компанией в 2022 году косметических товаров и сырья для производства косметических товаров в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных между АО "Л'Ореаль" и другими лицами, входящими в группу компаний АО "Л'Ореаль".
Суд первой инстанции согласился с таможней, установившей, что импортер не включил в структуру таможенной стоимости товаров, от которой рассчитывается пошлина, выплаченные в адрес материнской L'Oreal Deutschland GmbH дивиденды, а также часть выручки от продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.
В заявлении было указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения. Суд отказал заявителю, просившему признать эти решения недействительными.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
тула
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тула, калужская область, l'oreal, giorgio armani, yves saint laurent
Бизнес, РОССИЯ, Тула, Калужская область, L'Oreal, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать Центральное таможенное управление вернуть компании около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных с нее пошлин.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу "Л'Ореаль" на решение арбитражного суда Калужской области, после чего оно вступило в законную силу.
Заявитель просил обязать ответчика осуществить возврат около 659 миллионов рублей суммы таможенных пошлин и НДС и около 237 миллионов рублей пени, "излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары".
Спор возник из-за ввоза компанией в 2022 году косметических товаров и сырья для производства косметических товаров в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных между АО "Л'Ореаль" и другими лицами, входящими в группу компаний АО "Л'Ореаль".
Суд первой инстанции согласился с таможней, установившей, что импортер не включил в структуру таможенной стоимости товаров, от которой рассчитывается пошлина, выплаченные в адрес материнской L'Oreal Deutschland GmbH дивиденды, а также часть выручки от продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.
В заявлении было указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения. Суд отказал заявителю, просившему признать эти решения недействительными.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".