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Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин

Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин - 16.11.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию "Л'Ореаль" на отказ вернуть 896 миллионов рублей пошлин

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:00+0300

2026-11-16T18:00+0300

2026-11-16T18:00+0300

бизнес

россия

тула

калужская область

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Тула) оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, отказавшей столичному АО "Л'Ореаль", которое просило обязать Центральное таможенное управление вернуть компании около 896 миллионов рублей излишне, по ее мнению, взысканных с нее пошлин. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу "Л'Ореаль" на решение арбитражного суда Калужской области, после чего оно вступило в законную силу. Заявитель просил обязать ответчика осуществить возврат около 659 миллионов рублей суммы таможенных пошлин и НДС и около 237 миллионов рублей пени, "излишне взысканных на основании принятых по акту проверки таможенных, иных документов… решений Калужской таможни… о внесении изменений в декларации на товары". Спор возник из-за ввоза компанией в 2022 году косметических товаров и сырья для производства косметических товаров в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных между АО "Л'Ореаль" и другими лицами, входящими в группу компаний АО "Л'Ореаль". Суд первой инстанции согласился с таможней, установившей, что импортер не включил в структуру таможенной стоимости товаров, от которой рассчитывается пошлина, выплаченные в адрес материнской L'Oreal Deutschland GmbH дивиденды, а также часть выручки от продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу. В заявлении было указано восемь решений Калужской таможни, на основании которых импортеру были пересчитаны пошлины в сторону увеличения. Суд отказал заявителю, просившему признать эти решения недействительными. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".

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бизнес, россия, тула, калужская область, l'oreal, giorgio armani, yves saint laurent