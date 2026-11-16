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Суд взыскал с Arctic Seafoods 18,4 миллиона долларов долга - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с Arctic Seafoods 18,4 миллиона долларов долга
Суд взыскал с Arctic Seafoods 18,4 миллиона долларов долга - 16.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с Arctic Seafoods 18,4 миллиона долларов долга
Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ОАО "Североморский альянс" взыскал более 18,4 миллиона долларов долга по контракту на поставку крабов с американского | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:15+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ОАО "Североморский альянс" взыскал более 18,4 миллиона долларов долга по контракту на поставку крабов с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд полностью взыскал основной долг, но отказался взыскать неустойку в размере более 53 тысяч долларов. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. Ранее суд по двум искам ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, по иску ЗАО "Арктиксервис" - свыше 92,3 миллиона, по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" - более 35,7 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
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18:15 16.11.2026
 

Суд взыскал с Arctic Seafoods 18,4 миллиона долларов долга

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ОАО "Североморский альянс" взыскал более 18,4 миллиона долларов долга по контракту на поставку крабов с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд полностью взыскал основной долг, но отказался взыскать неустойку в размере более 53 тысяч долларов.
Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods.
Ранее суд по двум искам ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, по иску ЗАО "Арктиксервис" - свыше 92,3 миллиона, по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" - более 35,7 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное".
Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.
Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
 
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