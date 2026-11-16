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Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia - 16.11.2026, ПРАЙМ
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:04+0300
2026-11-16T18:04+0300
2026-11-16T18:04+0300
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. "Я бы не возражал. Я бы не возражал против этого", - сказал Трамп журналистам. Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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бизнес, мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, nvidia
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Nvidia
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia
Трамп не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.
"Я бы не возражал. Я бы не возражал против этого", - сказал Трамп журналистам.
Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.