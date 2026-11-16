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Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia - 16.11.2026, ПРАЙМ
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T18:04+0300
2026-11-16T18:04+0300
бизнес
мировая экономика
китай
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nvidia
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. "Я бы не возражал. Я бы не возражал против этого", - сказал Трамп журналистам. Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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бизнес, мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, nvidia
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Nvidia
18:04 16.11.2026
 
Трамп не против возвращения Хуанга на пост гендиректора Nvidia

Трамп не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.
"Я бы не возражал. Я бы не возражал против этого", - сказал Трамп журналистам.
Nvidia в минувший четверг объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙСШАДональд ТрампNvidia
 
 
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