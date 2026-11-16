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США после возвращения Трампа сократили финансирование помощи Грузии

США после возвращения Трампа сократили финансирование помощи Грузии - 16.11.2026, ПРАЙМ

США после возвращения Трампа сократили финансирование помощи Грузии

США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом сократили финансирование программ помощи Грузии почти в 27 раз, следует из доклада госдепартамента США, с... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T10:13+0300

2026-11-16T10:13+0300

2026-11-16T10:13+0300

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом сократили финансирование программ помощи Грузии почти в 27 раз, следует из доклада госдепартамента США, с которым ознакомилось РИА Новости. Как отмечается в документе, финансирование упало с 37,6 миллиона долларов в 2025 финансовом году до 1,4 миллиона долларов в 2026 фингоду. Большая часть оставшейся помощи была направлена на программу международного военного образования и подготовки кадров. Сокращение произошло на фоне пересмотра программ американской помощи зарубежным странам, начатого администрацией Трампа в январе 2025 года. В результате большинство проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузии были закрыты, а около 85% грантов, находившихся в ведении отдела публичной дипломатии американского посольства, отменены. С момента обретения Грузией независимости в 1991 году США выделили стране более 6,2 миллиарда долларов экономической и военной помощи, следует из изученного РИА Новости документа. После пересмотра программ иностранной помощи в июле 2025 года представительство USAID при американском посольстве в Тбилиси было закрыто, а оставшиеся проекты переданы региональным подразделениям госдепартамента и отделам посольства. В январе 2026 года госдепартамент сделал исключение для двух программ в сфере здравоохранения общей стоимостью около 4 миллионов долларов, разрешив возобновить их реализацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, грузия, сша, тбилиси, дональд трамп, usaid