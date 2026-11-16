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Трамп планирует использовать подаренный Катаром самолет для поездки на АТЭС

Трамп планирует использовать подаренный Катаром самолет для поездки на АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ

Трамп планирует использовать подаренный Катаром самолет для поездки на АТЭС

Президент США Дональд Трамп планирует использовать подаренный Катаром самолет вместо действующего президентского борта Air Force One для поездки на саммит... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:38+0300

2026-11-16T17:38+0300

2026-11-16T17:38+0300

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует использовать подаренный Катаром самолет вместо действующего президентского борта Air Force One для поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Как отмечает телеканал, ранее Трамп заявлял, что подаренный Катаром самолет пройдет масштабную модернизацию для обеспечения безопасности полетов в любых условиях. В сентябре он оценивал продолжительность работ примерно в 60 дней, однако уже тогда использовал самолет для поездки в Ирландию, а в октябре регулярно совершал на нем перелеты по США. "Ожидается, что президент США Дональд Трамп в понедельник отправится в Азию на подаренном Катаром самолете Air Force One, несмотря на сохраняющиеся вопросы относительно модернизации, необходимость которой ранее отмечали в Белом доме", - говорится в публикации. В последние месяцы в салоне самолета провели косметические улучшения, однако более масштабная модернизация пока не проводилась, сообщили чиновники. По их словам, самолет прошел частичную модернизацию и техническое обслуживание, однако неизвестно, завершены ли все необходимые работы. В дальнейшем ожидается более продолжительная модернизация, которая займет менее 60 дней.

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сша, катар, дональд трамп, атэс