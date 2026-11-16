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Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС
Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы экономики и торговли с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:53+0300
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы экономики и торговли с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящей встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. "Мы (США, Россия и Китай – ред.) будем говорить об экономике и торговле", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас идет проработка отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита, переговоры могут пройти 19 ноября.
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мировая экономика, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС
Трамп заявил о планах обсудить экономику и торговлю с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС
ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы экономики и торговли с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящей встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.
"Мы (США, Россия и Китай – ред.) будем говорить об экономике и торговле", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас идет проработка отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита, переговоры могут пройти 19 ноября.