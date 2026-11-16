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Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС

Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС - 16.11.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином на АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы экономики и торговли с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T17:53+0300

2026-11-16T17:53+0300

2026-11-16T17:53+0300

мировая экономика

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дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы экономики и торговли с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящей встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. "Мы (США, Россия и Китай – ред.) будем говорить об экономике и торговле", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас идет проработка отдельной встречи Путина и Трампа на полях саммита, переговоры могут пройти 19 ноября.

китай

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин