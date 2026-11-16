https://1prime.ru/20261116/tret-875228299.html
Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, показал опрос
Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, показал опрос - 16.11.2026, ПРАЙМ
Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, показал опрос
Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, а 13% - уже сделали их, рассказали РИА Новости компания "Одноклассники". | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:45+0300
2026-11-16T08:45+0300
2026-11-16T08:45+0300
бизнес
финансы
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875228299.jpg?1794807929
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, а 13% - уже сделали их, рассказали РИА Новости компания "Одноклассники".
"Почти треть респондентов планируют крупные покупки до конца года: 17% уже выбрали, что будут покупать, или откладывают деньги, а 13% находятся в процессе планирования. Еще 13% сообщили, что уже сделали крупные покупки в этом году", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,8 тысячи россиян старше 35 лет.
Отмечается, что при этом 58% россиян не планируют крупных трат до конца года.
В компании добавили, что среди самых популярных категорий крупных покупок: подарки к праздникам и расходы на здоровье. Также пользователи часто рассматривают сезонную одежду и обувь, а из покупок для дома – бытовую технику и мебель.
Кроме того, готовясь к крупной покупке, россияне чаще всего действуют рационально: 39% покупают, когда возникает необходимость, а 28% заранее откладывают деньги. Еще 13% сравнивают цены в разных магазинах, а 11% ждут скидок и распродаж. Рассрочку или кредит как основной способ покупки выбирают 9% опрошенных.
По данным исследования, на решение о покупке респондентов сильнее всего влияют скидки и акции, а также уверенность в качестве – гарантия, сервис и надежность бренда. Важную роль играют и рекомендации: 17% ориентируются на отзывы и рейтинги в интернете, 14% – на советы друзей и родных, а также 15% учитывают возможность рассрочки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия
Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, показал опрос
"Одноклассники": почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Почти треть россиян планируют крупные покупки до конца года, а 13% - уже сделали их, рассказали РИА Новости компания "Одноклассники".
"Почти треть респондентов планируют крупные покупки до конца года: 17% уже выбрали, что будут покупать, или откладывают деньги, а 13% находятся в процессе планирования. Еще 13% сообщили, что уже сделали крупные покупки в этом году", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,8 тысячи россиян старше 35 лет.
Отмечается, что при этом 58% россиян не планируют крупных трат до конца года.
В компании добавили, что среди самых популярных категорий крупных покупок: подарки к праздникам и расходы на здоровье. Также пользователи часто рассматривают сезонную одежду и обувь, а из покупок для дома – бытовую технику и мебель.
Кроме того, готовясь к крупной покупке, россияне чаще всего действуют рационально: 39% покупают, когда возникает необходимость, а 28% заранее откладывают деньги. Еще 13% сравнивают цены в разных магазинах, а 11% ждут скидок и распродаж. Рассрочку или кредит как основной способ покупки выбирают 9% опрошенных.
По данным исследования, на решение о покупке респондентов сильнее всего влияют скидки и акции, а также уверенность в качестве – гарантия, сервис и надежность бренда. Важную роль играют и рекомендации: 17% ориентируются на отзывы и рейтинги в интернете, 14% – на советы друзей и родных, а также 15% учитывают возможность рассрочки.