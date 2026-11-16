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Цена на медь опустилась до минимума с июня - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Цена на медь опустилась до минимума с июня
Цена на медь опустилась до минимума с июня - 16.11.2026, ПРАЙМ
Цена на медь опустилась до минимума с июня
Биржевая стоимость меди в мире продолжает откатывать от исторического максимума, достигнутого в конце сентября, и с началом новой недели снижается на 0,7% -... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:58+0300
2026-11-16T10:02+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в мире продолжает откатывать от исторического максимума, достигнутого в конце сентября, и с началом новой недели снижается на 0,7% - показатель опустился уже до минимума с июня, следует из данных торгов. По состоянию на 9.31 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 6,017 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 6,001 доллара за фунт, что стало минимумом с 25 июня. С начала месяца медь подешевела на 7,3%. А исторического максимума ее цена достигла 22 сентября - 6,9 доллара за фунт. Ранее государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о росте промышленного производства в октябре на 4,8% в годовом выражении, что ниже прогноза в 5,3%. В предшествовавшем месяце показатель составил 5,5%. Китай - крупнейший в мире потребитель меди, поэтому рынок следит за подобной статистикой.
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рынок, торги, китай, comex
Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
09:58 16.11.2026 (обновлено: 10:02 16.11.2026)
 
Цена на медь опустилась до минимума с июня

Биржевая стоимость меди в мире опустилась до минимума с июня

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в мире продолжает откатывать от исторического максимума, достигнутого в конце сентября, и с началом новой недели снижается на 0,7% - показатель опустился уже до минимума с июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.31 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 6,017 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Ранее в ходе торгов показатель опускался до 6,001 доллара за фунт, что стало минимумом с 25 июня.
С начала месяца медь подешевела на 7,3%. А исторического максимума ее цена достигла 22 сентября - 6,9 доллара за фунт.
Ранее государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о росте промышленного производства в октябре на 4,8% в годовом выражении, что ниже прогноза в 5,3%. В предшествовавшем месяце показатель составил 5,5%.
Китай - крупнейший в мире потребитель меди, поэтому рынок следит за подобной статистикой.
 
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