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Цена на медь опустилась до минимума с июня

Цена на медь опустилась до минимума с июня - 16.11.2026, ПРАЙМ

Цена на медь опустилась до минимума с июня

Биржевая стоимость меди в мире продолжает откатывать от исторического максимума, достигнутого в конце сентября, и с началом новой недели снижается на 0,7% -... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T09:58+0300

2026-11-16T09:58+0300

2026-11-16T10:02+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость меди в мире продолжает откатывать от исторического максимума, достигнутого в конце сентября, и с началом новой недели снижается на 0,7% - показатель опустился уже до минимума с июня, следует из данных торгов. По состоянию на 9.31 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 6,017 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов показатель опускался до 6,001 доллара за фунт, что стало минимумом с 25 июня. С начала месяца медь подешевела на 7,3%. А исторического максимума ее цена достигла 22 сентября - 6,9 доллара за фунт. Ранее государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о росте промышленного производства в октябре на 4,8% в годовом выражении, что ниже прогноза в 5,3%. В предшествовавшем месяце показатель составил 5,5%. Китай - крупнейший в мире потребитель меди, поэтому рынок следит за подобной статистикой.

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рынок, торги, китай, comex