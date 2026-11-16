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Курс евро упал ниже 1,1 доллара впервые за полтора года

Курс евро упал ниже 1,1 доллара впервые за полтора года - 16.11.2026, ПРАЙМ

Курс евро упал ниже 1,1 доллара впервые за полтора года

Курс евро снижается в понедельник по отношению к доллару, показатель впервые с середины апреля прошлого года опустился ниже 1,1 доллара, следует из данных... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:57+0300

2026-11-16T18:57+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс евро снижается в понедельник по отношению к доллару, показатель впервые с середины апреля прошлого года опустился ниже 1,1 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск курс евро к доллару опускался до 1,1003 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1022 доллара за евро. Минутами ранее показатель впервые с 14 апреля 2025 года находился ниже уровня 1,1 доллара.

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рынок, доллар сша, евро, валюта, курсы валют