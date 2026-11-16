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Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, заявил глава ЦСР - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, заявил глава ЦСР
Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, заявил глава ЦСР - 16.11.2026, ПРАЙМ
Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, заявил глава ЦСР
Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, все больше стран проявляет интерес к поездкам в нашу страну, сообщил в интервью РИА Новости на полях... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:45+0300
2026-11-16T17:45+0300
туризм
бизнес
россия
китай
малайзия
филиппины
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875252952.jpg?1794840332
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, все больше стран проявляет интерес к поездкам в нашу страну, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "Туризм - один из главных трендов нашего экспорта. И туризм, безусловно, в ближайшие годы будет только развиваться", - сказал Смелов. По его словам, интерес к России проявляет все больше и больше новых стран. "Сейчас у нас самый большой поток идет туристов из Китая, а вслед за ним начинает, мы видим тенденцию, подтягиваться весь Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметил он. Так, по его словам, недавно в Россию приезжал министр Малайзии по туризму, проявляют интерес Филиппины, Индонезия. "Те страны, которые никогда с нами не сотрудничали в области туризма, сейчас проявляют очень сильный интерес. И постепенно поток наращивается. При этом китайский поток не уменьшается, а новый прибавляется. Поэтому, безусловно, туризм будет развиваться как и на экспорт, так и внутри (страны - ред.)", - уверен Смелов. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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туризм, бизнес, россия, китай, малайзия, филиппины
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, ФИЛИППИНЫ
17:45 16.11.2026
 

Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, заявил глава ЦСР

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет расти, все больше стран проявляет интерес к поездкам в нашу страну, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Туризм - один из главных трендов нашего экспорта. И туризм, безусловно, в ближайшие годы будет только развиваться", - сказал Смелов.
По его словам, интерес к России проявляет все больше и больше новых стран.
"Сейчас у нас самый большой поток идет туристов из Китая, а вслед за ним начинает, мы видим тенденцию, подтягиваться весь Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметил он.
Так, по его словам, недавно в Россию приезжал министр Малайзии по туризму, проявляют интерес Филиппины, Индонезия.
"Те страны, которые никогда с нами не сотрудничали в области туризма, сейчас проявляют очень сильный интерес. И постепенно поток наращивается. При этом китайский поток не уменьшается, а новый прибавляется. Поэтому, безусловно, туризм будет развиваться как и на экспорт, так и внутри (страны - ред.)", - уверен Смелов.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙМАЛАЙЗИЯФИЛИППИНЫ
 
 
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