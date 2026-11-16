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Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" въехали в ЕС по фальшивым паспортам

Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" въехали в ЕС по фальшивым паспортам - 16.11.2026, ПРАЙМ

Подозреваемые в подрыве "Северных потоков" въехали в ЕС по фальшивым паспортам

Предполагаемые участники подрыва газопроводов "Северный поток" использовали для въезда в Евросоюз поддельные украинские паспорта, изготовленные незадолго до... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T19:41+0300

2026-11-16T19:41+0300

2026-11-16T19:41+0300

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дмитрий песков

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ГАМБУРГ, 16 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые участники подрыва газопроводов "Северный поток" использовали для въезда в Евросоюз поддельные украинские паспорта, изготовленные незадолго до диверсии в 2022 году, следует из материалов, рассмотренных в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. Суд начал в понедельник седьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков". В ходе слушаний суду были продемонстрированы оцифрованные изображения, предположительно, поддельных украинских загранпаспортов, из которых следует, что они были изготовлены в 2022 году. Кроме того, судья огласила данные польских пограничников, согласно которым диверсанты въехали с Украины в Польшу в августе-сентябре 2022 года, а выехали обратно за несколько дней до взрывов на газопроводах, произошедших 26 сентября. По версии следствия, именно с польской территории группа затем проследовала в Германию, где арендовала парусную яхту "Андромеда" для подрыва газопроводов. Судебный процесс начался 14 октября, всего в рамках него запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, германия, украина, польша, дмитрий песков, северный поток - 2