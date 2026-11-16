Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году - 16.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261116/ukraina-875260406.html
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году - 16.11.2026, ПРАЙМ
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:20+0300
2026-11-16T20:20+0300
мировая экономика
украина
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875260406.jpg?1794849602
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. В интервью газете Monde Кравченко указал на то, что Украина оценивает ущерб своей инфраструктуры и промышленного оборудования в 10 миллиардов долларов. При этом прогнозируемые показатели роста украинского ВВП продолжают снижаться. "Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году", - добавил министр. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, всемирный банк
Мировая экономика, УКРАИНА, Всемирный банк
20:20 16.11.2026
 
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

Кравченко: Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко.
В интервью газете Monde Кравченко указал на то, что Украина оценивает ущерб своей инфраструктуры и промышленного оборудования в 10 миллиардов долларов. При этом прогнозируемые показатели роста украинского ВВП продолжают снижаться.
"Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году", - добавил министр.
Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
 
Мировая экономикаУКРАИНАВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала