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Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году - 16.11.2026, ПРАЙМ

Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году

Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:20+0300

2026-11-16T20:20+0300

2026-11-16T20:20+0300

мировая экономика

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. В интервью газете Monde Кравченко указал на то, что Украина оценивает ущерб своей инфраструктуры и промышленного оборудования в 10 миллиардов долларов. При этом прогнозируемые показатели роста украинского ВВП продолжают снижаться. "Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году", - добавил министр. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.

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мировая экономика, украина, всемирный банк