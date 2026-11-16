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Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году - 16.11.2026, ПРАЙМ
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:20+0300
2026-11-16T20:20+0300
2026-11-16T20:20+0300
мировая экономика
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко. В интервью газете Monde Кравченко указал на то, что Украина оценивает ущерб своей инфраструктуры и промышленного оборудования в 10 миллиардов долларов. При этом прогнозируемые показатели роста украинского ВВП продолжают снижаться. "Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году", - добавил министр. Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.
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мировая экономика, украина, всемирный банк
Мировая экономика, УКРАИНА, Всемирный банк
Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
Кравченко: Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Украина движется к околонулевому экономическому росту в 2026 году, признал украинский министр экономики Александр Кравченко.
В интервью газете Monde Кравченко указал на то, что Украина оценивает ущерб своей инфраструктуры и промышленного оборудования в 10 миллиардов долларов. При этом прогнозируемые показатели роста украинского ВВП продолжают снижаться.
"Мы ожидаем еще одного пересмотра в сторону снижения, на дополнительные 1-1,5 процента... Мы движемся к ожидаемому экономическому росту, близкому к нулю, в 2026 году", - добавил министр.
Всемирный банк отмечал в своем октябрьском докладе, что рост ВВП Украины в 2026 году замедлится до 1,2% - это станет самым медленным темпом увеличения экономики страны за четыре года.