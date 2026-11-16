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Ушаков рассказал о внедрении ИИ в редакционные процессы "Россия сегодня"
Ушаков рассказал о внедрении ИИ в редакционные процессы "Россия сегодня" - 16.11.2026, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о внедрении ИИ в редакционные процессы "Россия сегодня"
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в конференции "CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра", которая... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:00+0300
2026-11-16T09:00+0300
2026-11-16T09:00+0300
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в конференции "CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра", которая прошла 12 ноября. Он выступил с докладом и стал модератором одной из сессий форума.В ходе выступления Ушаков представил опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность медиагруппы. Он рассказал о практическом применении ИИ в редакционных процессах и продемонстрировал уже реализованные решения, направленные на автоматизацию рутинных задач и повышение эффективности работы редакции.Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития ИИ-технологий. Ушаков осветил планы по расширению применения искусственного интеллекта как в редакционной деятельности, так и в бэк-офисных процессах агентства.Участие в форуме стало возможностью поделиться практическим опытом цифровой трансформации медиагруппы "Россия сегодня" и обсудить перспективы использования современных технологий в медиаотрасли.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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технологии, россия, ии, медиа
Технологии, РОССИЯ, ИИ, Медиа
Ушаков рассказал о внедрении ИИ в редакционные процессы "Россия сегодня"
Дмитрий Ушаков рассказал о внедрении искусственного интеллекта на CNews Forum 2026
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в конференции "CNews Forum 2026: Информационные технологии завтра", которая прошла 12 ноября. Он выступил с докладом и стал модератором одной из сессий форума.
В ходе выступления Ушаков представил опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность медиагруппы. Он рассказал о практическом применении ИИ в редакционных процессах и продемонстрировал уже реализованные решения, направленные на автоматизацию рутинных задач и повышение эффективности работы редакции.
Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития ИИ-технологий. Ушаков осветил планы по расширению применения искусственного интеллекта как в редакционной деятельности, так и в бэк-офисных процессах агентства.
Участие в форуме стало возможностью поделиться практическим опытом цифровой трансформации медиагруппы "Россия сегодня" и обсудить перспективы использования современных технологий в медиаотрасли.