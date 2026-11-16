https://1prime.ru/20261116/valyuta-875252854.html
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Центробанк установил официальный курс валют на вторник - 16.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,23 копейки - до 12,3472 рубля, доллара - на 36,27 копейки, до 82,5143 рубля, евро - на | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:46+0300
2026-11-16T17:46+0300
2026-11-16T17:46+0300
рынок
сша
банк россии
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,23 копейки - до 12,3472 рубля, доллара - на 36,27 копейки, до 82,5143 рубля, евро - на 16,26 копейки, до 91,1948 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
ЦБ: официальный курс юаня на вторник вырос до 12,35 рубля, доллара — до 82,51 рубля
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,23 копейки - до 12,3472 рубля, доллара - на 36,27 копейки, до 82,5143 рубля, евро - на 16,26 копейки, до 91,1948 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.