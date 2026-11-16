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Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию - 16.11.2026, ПРАЙМ
Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T19:38+0300
2026-11-16T19:38+0300
2026-11-16T19:38+0300
бизнес
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.
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бизнес, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, Росавиация
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.