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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - 16.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:38+0300

2026-11-16T20:38+0300

2026-11-16T20:38+0300

бизнес

раменское

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аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

раменское

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бизнес, раменское, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация